Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально возглавил рейтинг сильнейших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

Во вторник UFC обновила рейтинги сильнейших бойцов. Просьба Хабиба Нурмагомедова после победы над Джастином Гэтжи была услышана - отныне он стал сильнейшим бойцом вне зависимости от весовой категории, отодвинув на второе место американца Джона Джонса. Последний наверняка будет сильно недоволен этой новостью.

В субботу Нурмагомедов в третий раз защитил чемпионский титул, победив во втором раунде американца Джастина Гэтжи. После этого российский спортсмен объявил о завершении карьеры и попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге сильнейших бойцов. Всего на счету Нурмагомедова 29 боев и 29 побед в ММА.

Также перемены произошли и в тяжелой весовой категории. Победа Александра Волкова над Уолтом Харрисом из США вернула его на шестое место. В предыдущем рейтинге он был седьмым. На восьмой позиции другой россиянин Шамиль Абдурахимов. С 11-й на 10-ю строчку поднялся еще один представитель России Алексей Олейник.