Нурмагомедов посвятил отцу победу в своем последнем бою

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов посвятил своему отцу и тренеру Адбулманапу Нурмагомедову, который скончался 3 июля от последствий коронавируса, победу в бою против американца Джастина Гэтжи. Об этом сообщил тренер российского спортсмена Хавьер Мендес.

"Хабиб посвящает эту победу своему отцу. Мы все любили Абдулманапа, он всегда будет с нами. Мы действовали по плану его отца, и никуда не уходили от него", - сказал Мендес, чьи слова приводит ТАСС.

В субботу на турнире в Абу-Даби Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний россиянин объявил о завершении бойцовской карьеры. На профессиональном уровне он провел 29 боев и во всех одержал победы.