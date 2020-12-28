Опубликованы видео голов сборной Чехии в ворота России на МЧМ-2021

Опубликованы видео шайб, заброшенных чешской командой в ворота сборной России в матче молодежного чемпионата мира.

Подопечные Игоря Ларионова во втором матче МЧМ довольно неожиданно проиграли Чехии со счетом 0:2. Судьбу матча решили ошибки, допущенные игроками сборной России. Голы опубликованы в Twitter IIHF.

Первый гол в матче был забит в конце второго периода. После ошибки игроков Игоря Ларионова Филип Коффер получил пас от партнера и в касание отправил шайбу в сетку.

GOAL @narodnitym 🇨🇿🇨🇿🇨🇿 After intense Russian pressure the Czechs break out and go up 1-0 against @russiahockey Filip Koffer gets his first of the 2021 #WorldJuniors pic.twitter.com/BzI12s1XEr — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2020

В третьем периоде Мартин Ланг смог заблокировать бросок российского защитника Данила Чайки, вышел один на один с Ярославом Аскаровым и нанес неотразимый бросок в угол.

UPSET Alert! After losing to Sweden in their opener, Czech Republic has Russia on the ropes up 2-0 in the 3rd thanks to a breakaway score from Martin Lang @narodnitym #WorldJuniors pic.twitter.com/0ac2xuxtF0 — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2020

После двух матчей на счету команды Игоря Ларионова победа и поражение. 30 декабря сборная России сыграет с Австрией.