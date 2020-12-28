Открыто движение по четырем участкам ЦКАД

Запущено движение сразу по четырем участкам Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Общая протяженность введенной в строй трассы - 350 км.

"Это знаковый объект для всей страны, - объявил на церемонии открытия вице-премьер Марат Хуснуллин. - Открытие ЦКАД - событие международного масштаба. Часть участков были сданы раньше срока, даже несмотря на все трудности этого года, связанные с пандемией коронавируса. А для того, чтобы успеть переложить газопроводы в тех местах, где они пересекаются с новой трассой, пришлось изменить законы. Если бы к этому не подключилось руководство страны, мы бы не сдали ЦКАД ни в 2021 году, ни в 2022 году".

Марат Хуснуллин поблагодарил руководителей Московской области и Москвы, строителей, водителей и местных жителей. Одних - за помощь и добросовестный труд, других - за терпение. Ради строительства ЦКАД были перекрытия на вылетных магистралях, вводились ограничения на "малой бетонке" А-107, вдоль которой проложенная значительная часть новой магистрали.

Введенный в строй ЦКАД - это четыре полосы движения, отсутствие перекрестков, обходы населенных пунктов. При движении по новой трассе время транзита между радиальными трассами может сократиться в несколько раз, сообщили в ГК "Автодор". Разрешенная скорость движения - 110 км/ч, при этом существует техническая возможность повысить ее до 150 км/ч. Решение об этом будет принято по итогам эксплуатации.

"ЦКАД - самая современная магистраль - даст развитие и экологии, и экономике Подмосковья, - сообщил губернатор Московский области Андрей Воробьев. - "Бетонка" была очень опасной дорогой. Теперь передвижение станет комфортным и удобным".

Фото: Александр Корольков/РГ

Почти треть машин на введенных ранее участках ЦКАД составляют иногородние автомобили, сообщил гендиректор ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"В последние месяцы к нашим работам подключились коллеги из Петербурга, Ханты-Мансийска, Мурманска, Ростова-на-Дону, других городов, - поделился Вячеслав Петушенко. - Все вместе вытащили эту стройку. Еще остались два участка, сдадим их в 2021 году".

Проезд по ЦКАД будет платным. Тариф для легковых машин составит около 2,5 рублей за километр, для грузовых - 8 рублей за километр. Однако во время новогодних каникул, до 11 января, ЦКАД будет работать в бесплатном режиме, объявил Марат Хуснуллин.