Первые случаи нового штамма COVID-19 выявили в Южной Корее

Новый штамм коронавируса выявили в Южной Корее. Заболевшими оказались трое прибывших из Великобритании, сообщило корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.

"Они въехали в страну как семья, проживающая в Лондоне. Лабораторная проверка подтвердила наличие британского вида коронавируса. Сейчас они находятся на карантине", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что сейчас проверяют еще одну семью из четырех человек, которые также въехали в Корею из Великобритании, у них был обнаружен коронавирус. Напомним, новую мутацию вируса SARS-CoV-2, британские медики зафиксировали в середине декабря, сообщив, что данный вариант более заразен и в разы быстрее распространяется.

В Южной Корее за сутки зарегистрировали 808 новых заболевших, всего в стране заразились 57 тысяч 680 человек.