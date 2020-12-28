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28.12.2020 05:54
Рубрика: В мире

Первые случаи нового штамма COVID-19 выявили в Южной Корее

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый штамм коронавируса выявили в Южной Корее. Заболевшими оказались трое прибывших из Великобритании, сообщило корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Фото: iStock
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"Они въехали в страну как семья, проживающая в Лондоне. Лабораторная проверка подтвердила наличие британского вида коронавируса. Сейчас они находятся на карантине", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что сейчас проверяют еще одну семью из четырех человек, которые также въехали в Корею из Великобритании, у них был обнаружен коронавирус. Напомним, новую мутацию вируса SARS-CoV-2, британские медики зафиксировали в середине декабря, сообщив, что данный вариант более заразен и в разы быстрее распространяется.

В Южной Корее за сутки зарегистрировали 808 новых заболевших, всего в стране заразились 57 тысяч 680 человек.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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