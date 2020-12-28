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28.12.2020 13:27
Рубрика: Власть

Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации

Текст: Кира Латухина

Президент не мог планировать свою вакцинацию от коронавируса без заключения Минздрава о возможности прививки для граждан старше 60 лет, напомнили в Кремле. После заключения Минздрава по одной вакцине, последуют другие вакцины, и потом уже и Владимир Путин примет решение, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. О прививке президент расскажет сам.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог уже в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что будет вакцинироваться, но сам скажет, когда и как это произошло", - пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним: на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что не сделал прививку от коронавируса потому, что пока она не рассчитана на людей его возраста. В субботу глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что "Спутник V" одобрен для вакцинации людей старше 60 лет.

"После заключения Минздрава по одной вакцине, там потом последуют другие вакцины, и, собственно, потом уже и президент примет решение. Он об этом говорил", - заявил журналистам Песков.

То, что Путин пока не сделал себе прививку от коронавируса, конечно же, не влияет на доверие к российской вакцине. "Никоим образом", - ответил на соответствующий вопрос Песков.

В России уже началась вакцинация населения, и поставки в регионы будут идти нарастающими темпами. "Наращивают мощности российские производители вакцины, - сказал пресс-секретарь президента. - Причем процесс производства, действительно, уже отлажен, и это позволяет быть уверенными в том, что в оставшиеся дни года и первые недели следующего объем будет увеличен". "Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем", - повторил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Вакцинация от коронавируса

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