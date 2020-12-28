Певица Полина Гагарина развелась с мужем

33-летняя российская певица, актриса и модель Полина Гагарина, в ноябре подавшая документы о расторжении брака, официально разведена.

Как передает РИА Новости, судебный участок района Печатники в столице в понедельник расторг союз Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Что подтвердила пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.

Пара поженились в сентябре 2014 года, в 2017-м у них родилась дочь Мия.

Кроме того, у артистки есть тринадцатилетний сын Андрей от первого брака - с актером Петром Кисловым.

Полина Гагарина родилась в 1987 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2007-м.

Представляла Россию на "Евровидении-2015", заняв второе место.

Сыграла в фильме с Сергеем Безруковым "Заповедник".