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Певица Полина Гагарина развелась с мужем

Поп-музыка
    28.12.2020, 18:57
Текст:   Олег Усков
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

33-летняя российская певица, актриса и модель Полина Гагарина, в ноябре подавшая документы о расторжении брака, официально разведена.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Как передает РИА Новости, судебный участок района Печатники в столице в понедельник расторг союз Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Что подтвердила пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.

Пара поженились в сентябре 2014 года, в 2017-м у них родилась дочь Мия.

Кроме того, у артистки есть тринадцатилетний сын Андрей от первого брака - с актером Петром Кисловым.

Полина Гагарина родилась в 1987 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2007-м.

Представляла Россию на "Евровидении-2015", заняв второе место.

Сыграла в фильме с Сергеем Безруковым "Заповедник".

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