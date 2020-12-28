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28.12.2020 10:50
Рубрика: Власть

Реформа госаппарата сократит в федеральных ведомствах 37 заместителей

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Реформа государственного аппарата, анонсированная ранее премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, затронет 45 министерств и ведомств.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Результатом оптимизации, подчеркивают в пресс-службе правительства, в связи с утверждением новых постановлений по будущим преобразованиям станет сокращение подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Расформированию подлежат 74 таких структурных подразделений.

При проведении реформы также планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

"Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными", - прокомментировал принятое решение вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По его словам, будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное, размывают ответственность.

Власть Работа власти Правительство Правительство Вице-премьеры

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