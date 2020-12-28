Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств

Глава правительства утвердил новые параметры оптимизации штатов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Одним из результатов станет сокращение в министерствах и ведомствах подразделений, выполняющих обеспечивающие функции. Расформированию подлежат 74 таких структурных подразделения, сообщили в кабмине.
При проведении реформы также планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.
"Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными", - прокомментировал принятое решение вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное - размывают ответственность.
Об оптимизации системы госуправления Михаил Мишустин объявил в ноябре, дав время на нее до 1 апреля. Уже с 1 января штаты центральных аппаратов министерств и ведомств должны сократить на 5 процентов, их территориальных отделений - на 10 процентов. Все преимущественно за счет имеющихся вакансий.
Разъясняя особенности реформы в интервью "Российской газете" в ноябре, вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркивал, что в структуре госаппарата есть ряд системных перекосов, которые препятствуют переходу на новый современный уровень работы. "Частая проблема: начальников больше, чем подчиненных. Число заместителей руководителей и руководителей структурных подразделений во многих ведомствах сейчас явно превышает потребности и не поддается никаким логическим объяснениям. Идет размывание обязанностей - один заместитель руководителя может курировать деятельность лишь одного управления численностью всего в 10 сотрудников. Я не говорю уже о том, что в таком управлении невозможно создать полноценные отделы", - заявил он.
Михаил Мишустин специально закрепил единые требования к структуре ФОИВов. "Численность департаментов в министерствах должна составлять не меньше 40 человек, управлений в службах и агентствах - не менее 25, отделов в составе департамента или управления - не менее 5, самостоятельного отдела - не менее 10. Это создаст оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненных", - уверен Дмитрий Григоренко. Кроме того, в новой модели госаппарата будет жесткое требование к заместителям руководителей федеральных органов власти: каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение - не более 30 процентов общей численности сотрудников.
В отдельных случаях ведомствам могут разрешать отступление от установленных требований. Такие полномочия даны специальной подкомиссии по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы.
При определенных обстоятельствах численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств - 20 единиц на управление и 5 единиц на самостоятельный отдел.
Такие решения должны повысить оперативность госаппарата, сделать систему управления способной эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей развития. "Будет ли реформа эффективной, целиком и полностью зависит от нас. Мы это хорошо понимаем. Задачу быстро и качественно настроить систему государственного управления поставил президент. Мы должны выполнить эту работу в установленный срок", - отметил в интервью "РГ" Григоренко.