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28.12.2020 20:07
Рубрика: Власть

Кадры подвели под параметры

Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
Реформа государственного аппарата затронет 45 федеральных министерств и ведомств. Премьер-министр Михаил Мишустин, напомним, поручил начать ее с 1 января и провести за три месяца.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Глава правительства утвердил новые параметры оптимизации штатов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Одним из результатов станет сокращение в министерствах и ведомствах подразделений, выполняющих обеспечивающие функции. Расформированию подлежат 74 таких структурных подразделения, сообщили в кабмине.

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Григоренко: Наша задача - создать эффективную структуру госаппарата

При проведении реформы также планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

"Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными", - прокомментировал принятое решение вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное - размывают ответственность.

Об оптимизации системы госуправления Михаил Мишустин объявил в ноябре, дав время на нее до 1 апреля. Уже с 1 января штаты центральных аппаратов министерств и ведомств должны сократить на 5 процентов, их территориальных отделений - на 10 процентов. Все преимущественно за счет имеющихся вакансий.

Разъясняя особенности реформы в интервью "Российской газете" в ноябре, вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркивал, что в структуре госаппарата есть ряд системных перекосов, которые препятствуют переходу на новый современный уровень работы. "Частая проблема: начальников больше, чем подчиненных. Число заместителей руководителей и руководителей структурных подразделений во многих ведомствах сейчас явно превышает потребности и не поддается никаким логическим объяснениям. Идет размывание обязанностей - один заместитель руководителя может курировать деятельность лишь одного управления численностью всего в 10 сотрудников. Я не говорю уже о том, что в таком управлении невозможно создать полноценные отделы", - заявил он.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Михаил Мишустин специально закрепил единые требования к структуре ФОИВов. "Численность департаментов в министерствах должна составлять не меньше 40 человек, управлений в службах и агентствах - не менее 25, отделов в составе департамента или управления - не менее 5, самостоятельного отдела - не менее 10. Это создаст оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненных", - уверен Дмитрий Григоренко. Кроме того, в новой модели госаппарата будет жесткое требование к заместителям руководителей федеральных органов власти: каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение - не более 30 процентов общей численности сотрудников.

В отдельных случаях ведомствам могут разрешать отступление от установленных требований. Такие полномочия даны специальной подкомиссии по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов власти

При определенных обстоятельствах численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств - 20 единиц на управление и 5 единиц на самостоятельный отдел.

Такие решения должны повысить оперативность госаппарата, сделать систему управления способной эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей развития. "Будет ли реформа эффективной, целиком и полностью зависит от нас. Мы это хорошо понимаем. Задачу быстро и качественно настроить систему государственного управления поставил президент. Мы должны выполнить эту работу в установленный срок", - отметил в интервью "РГ" Григоренко.

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