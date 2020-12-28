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28.12.2020 02:13
Рубрика: ДТП

Зеленый в квадрате

В столице появились светофоры с IT-начинкой
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 293 (8347)
На дорогах Москвы появились светофоры необычной, квадратной формы. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы, это не просто дизайнерский изыск, а настоящий инженерный ход, позволяющий установить в устройства инновационную начинку.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Новые светофоры могут показывать не только красный, желтый и зеленый цвета. Квадратный дисплей будет служить еще и монитором, на который можно вывести любое изображение. Например, сообщение о пробках, ремонтных работах, ухудшении погоды и других ЧС. Также такой регулировщик помимо стандартных сигналов может дать разрешение на одновременное движение автомобилей на поворот и переход дороги.

Фото: Александр Корольков
Светофоры и переходы показали эффективность в снижении смертности на дорогах

Кроме функций, относящихся к дорожному регулированию движения, у квадратных светофоров есть и дополнительные. Например, на них стоят камеры, следящие за порядком на улицах, а также вмонтированы датчики для отслеживания вредных выбросов. "В следующем году работа будет продолжена, - отметил заммэра Максим Ликсутов. - Планируем установить новые светофоры и обустроить пешеходные переходы. Наша цель - успокоить трафик и сделать улицы безопаснее".

Пока такие светофоры размещены на пяти улицах города : 1-й Тверской-Ямской, Тестовой, Сергея Макеева, Зои и Александра Космодемьянских, а также на Центральном проспекте в Зеленограде. В экспертном центре "Пробок.нет" отмечают, что уже давно продвигали идею о квадратных светофорах. Кроме того, как показал европейский опыт, светодиодные панели гораздо проще нарезать квадратами, а не кругами. Да и опций у такого светофора гораздо больше, чем у стандартного. А эксперимент с квадратными светофорами могут распространить на другие города страны.