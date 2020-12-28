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28.12.2020 14:10
Рубрика: Происшествия

Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве восьми человек

Текст: Юлия Гарднер

Суд присяжных признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев и в покушении на убийство двух человек.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
В Забайкалье начался суд над срочником Шамсутдиновым

"Присяжные отметили при этом, что он заслуживает снисхождения", - сообщил "Интерфаксу" представитель Второго Восточного окружного военного суда в Чите.

Напомним, ЧП произошло 25 октября 2019 года в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Шамсутдинов вместе с другими военнослужащими прибыл на смену караула и взял со стола четыре обоймы с 30 боевыми патронами. Зарядил табельное оружие - автомат АК-74М. Затем приказал сослуживцам лечь на пол и открыл огонь. Израсходовав первый магазин, присоединил к автомату второй и продолжил стрельбу. При этом, обнаружив, что некоторые до сих пор живы, выстрелил в них еще несколько раз.

Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан. Экспертиза признала его психически здоровым.

Свою вину он признал и подробно рассказал о случившемся. Причиной своего поступка назвал дедовщину.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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