Под Иркутском закрыли школу после отравления 112 учеников

Работа школы №6 в Шелехове Иркутской области временно приостановлена после вспышки острой кишечной инфекции среди учеников. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Напомним, 24 декабря в районную больницу стали поступать дети с признаками острого пищевого отравления. В общей сложности недомогание выявили у более чем 100 детей и подростков с 1 по 11 классы. По данным Роспотребнадзора, пострадали 112 человек, по данным областного правительства - 117. Двое детей были госпитализированы. Остальные получают лечение амбулаторно. Их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести.

В рамках эпидемиологического расследования специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения на пищеблоке столовой. В их числе нарушение технологии приготовления блюд, отсутствие маркировки на пищевых продуктах, нарушены условия их хранения.

Областное СУ СК РФ возбудило по факту отравления уголовное дело.