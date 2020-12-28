В Омске при пожаре погиб трехмесячный ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Омске, при котором погиб младенец.

Пожар в частном трехкомнатном доме, расположенном на улице Красных Зорь, произошел 27 декабря около 22 часов по местному времени. 24-летняя многодетная мать оставила дома четверых малолетних детей и ушла в магазин за молоком, заперев дверь. А когда вернулась, то обнаружила, что из дверей валит дым. Она сама вынесла из дома троих малолетних детей (девочку и двоих мальчиков). Младшего сына, которому исполнилось всего 3 месяца, мать спасти не смогла. Младенец скончался от острого отравления продуктами горения.

- В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, по предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание, так как в доме, кроме печи, также использовался электрообогреватель, - сообщает представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Где был во время пожара сожитель многодетной матери, пока не установлено.