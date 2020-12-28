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28.12.2020 09:58
Рубрика: Общество

В Томске научились выявлять COVID-19 за 5 минут по выдыхаемому воздуху

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские ученые обнаружили, что разработанный для диагностики онкологических заболеваний газоанализатор может быстро диагностировать COVID-19.

Новый прибор, созданный группой исследователей из Сибири, показал отличные результаты при определении коронавирусной пневмонии.

Фото: iStock
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- Выяснилось, что аппарат, анализируя образцы выдыхаемого пациентом воздуха, с высокой точностью позволяет выявлять пневмонию и коронавирусную инфекцию, - сообщил директор Томского НИМЦ, член-корреспондент Российской академии наук Вадим Степанов.

На постановку диагноза при помощи газоанализатора уходит всего пять минут. Томские ученые готовы к сотрудничеству с компаниями, которые заинтересуются разработкой и помогут наладить промышленное производство приборов.

По словам исследователей, анализ газового состава выдоха пациента - один из перспективнейших методов диагностики. Ведь медицина будущего должна быть построена на неинвазивных методах. Выдыхаемый человеком воздух содержит большое количество летучих органических веществ. При этом их состав различен в норме и при различных патологиях. Помимо азота, углекислого газа, кислорода и паров воды воздух содержит компоненты, которые могут свидетельствовать о происходящих внутри организма биохимических процессах и являться маркерами тех или иных заболеваний. Исследования ученых свидетельствуют, что наличие в выдохе окиси азота с большой долей вероятности говорит о наличии инфекции дыхательных путей, этанола - о сахарном диабете, а метана - о расстройстве желудочно-кишечного тракта.

- Накопление исходных данных и их систематизация в сочетании с технологиями нейронных сетей может привести к созданию прорывных решений для неинвазивной диагностики целого ряда заболеваний, - считает доктор химических наук, заведующий лабораторией НИ ТГУ Виктор Сачков. Томская методика позволяет одновременно контролировать абсолютно все молекулярные составляющие газовой среды.

В регионах Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Пандемия коронавируса COVID-19

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