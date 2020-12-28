Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном

Напавшие на полицейских в центре Грозного приехали в Чечню из соседней Ингушетии. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своем канале в Telegram.

- Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен, - заявил он.

Он также подтвердил, что в результате инцидента погиб сотрудник полиции. Еще один с ранениями находится в больнице. Его жизни состояние стабильное.

Напомним, инцидент произошел в столицы Чечни в понедельник днем. Двое нападавших с ножами попытались завладеть оружием силовиков, но ответным огнем они были убиты.