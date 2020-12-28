Опубликовано видео с места перестрелки в Грозном

Опубликовано видео с места вооруженного столкновения преступников и полицейских, которое произошло в Грозном.

На записи, сделанной из автомобиля одного из очевидцев происшествия, виден перекресток, где и произошла перестрелка. На асфальте, предположительно, лежат двое нападавших, один из которых еще жив.

Напомним, ранее стало известно, что в столице Чечни двое неизвестных напали на силовиков. Они попытались завладеть оружием правоохранителей, но встретили активное сопротивление. В результате одного бандита ликвидировали, второго ранили. Один из полицейских скончался. За жизнь еще одного сейчас борются медики.