В Грозном госпитализирован пострадавший в перестрелке полицейский

Один из полицейских, на которых совершили нападение двое неизвестных в Грозном, госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Как сообщили "РГ" в экстренных службах города, один из пострадавших силовиков находится в реанимации в городской больнице. Второй, предположительно, скончался.

Также ликвидирован один из преступников, другой нападавший с огнестрельными ранениями госпитализирован.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Грозного возле Дома моды двое неизвестных напали на сотрудников патрульно-постовой службы. Они попытались завладел оружием полицейских, но получили отпор. Подробности инцидента уточняются.