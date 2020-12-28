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28.12.2020 19:48
Рубрика: Происшествия

Убитый во время атаки в Грозном полицейский проработал в МВД 3 месяца

Текст: Роман Кияшко

Сотрудник полиции, младший сержант Магомед Джабраилов, который стал жертвой нападения преступников в центре Грозного, проработал в органах внутренних дел три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Чечни.

Фото: Пресс-служба ФСБ Карелии
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Джабраилов окончил в 2019 году Тамбовский государственный университет имени Г. Державина по специальности юриспруденция, а после вернулся домой в Чечню.

- В органы внутренних дел он пришел на службу в сентябре 2020 года, и был назначен полицейским взвода роты полка ППСП УМВД России по городу Грозный, - говорится в сообщении.

Отец убитого также служил в правоохранительных структурах старшим инспектором ГИБДД. Он погиб в 2001 году в результате подрыва.

Напомним, ранее в центре Грозного двое преступников с ножами напали на сотрудников полиции. В результате атаки Джабраилов погиб на месте. Его напарник с ранениями был доставлен в больницу. Двоих нападавших ликвидировали.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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