В понедельник неизвестные совершили вооруженное нападение на сотрудников полиции, которые в это время находились на боевом посту в центре Грозного. В результате вооруженного конфликта есть пострадавшие и погибшие.

Спланированную атаку бандиты совершили, когда еще было светло, поэтому кадры с места происшествия вскоре оказались в Сети. Силовики оцепили перекресток недалеко от Дома моды, где это произошло. Выяснилось, что преступники были вооружены ножами. Сначала они налетели на одного из полицейских и смогли его тяжело ранить. Успели задеть и его напарника, но тут подоспели другие сотрудники полиции. Как выяснилось, нападавшие планировали завладеть оружием правоохранителей.

В результате случившегося один бандит был убит, второй - тяжело ранен. Не обошлось без жертв и среди силовиков - полицейский, который стал первой целью для нападавших, от полученных ран скончался. За жизнь его товарища борются медики - он находится в реанимации одной из городских больниц.

Сейчас в Грозный стянуты дополнительные силы МВД и Росгвардии. Как показывает практика, подобные нападения часто бывают не единичными. Следственные органы устанавливают личности бандитов, а также ищут их сообщников.