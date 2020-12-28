Все российские регионы сделали 31 декабря выходным днем.

Последним субъектом РФ, глава которого подписал соответствующее постановление, стала Северная Осетия - Алания.

Региональные власти начали принимать решение о дополнительном дне отдыха еще задолго до Нового года. А на прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал глав всех субъектов сделать 31 декабря выходным. По словам главы государства, работа в этот день, "мягко говоря, своеобразная", а быстро ввести выходной на федеральном уровне невозможно. После этого все главы регионов приняли соответствующие решения. Прямо они касаются госслужащих и бюджетников, частному бизнесу рекомендовано следовать примеру госсектора. Дебаты вокруг 31 декабря велись ежегодно, и так же регулярно депутаты Госдумы предлагают свои инициативы о том, как бы раз и навсегда сделать этот день красным днем календаря.

Кстати, в 2021 году последний день года уже нерабочий. Согласно постановлению правительства, на 5 ноября и 31 декабря 2021 года переносятся выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье).