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28.12.2020 10:50
Рубрика: Власть

ФСБ задержала 28 нелегальных оружейников в 13 регионах России

Текст: Иван Егоров
Оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ РФ. Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости Оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ РФ. Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
Оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ РФ. Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости

ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией задержала 28 жителей 13 регионов страны, которые причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
В Ялте ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую

По данным спецслужбы, из незаконного оборота изъято 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и свыше 9 тысяч патронов. Кроме того, была прекращена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Задержания подпольных оружейников проходили в Карелии, Приморском крае, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях.

Среди изъятого арсенала - 19 автоматов в том числе АКМ, АКС-74У, АК-103, АК-104, а также специальный автомат "Вал", который стоит на вооружении спецназа.

Также было изъято 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов. Еще в арсенале оружейников были 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, 165 основных частей оружия (стволы, затворные рамы, барабаны, 7 кг пороха и 20 единиц холодного оружия).

По данным ФСБ, боевое оружие предназначалось для продажи как внутри страны, так и за границу.

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