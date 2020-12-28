Новости

В Дагестане подозреваемые в терроризме арестованы на два месяца 12:07
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID 11:58
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году 11:51
Вышел трейлер "мистической утопии" Дмитрия Глуховского "Топи" 11:50
Лукашенко сообщил дату проведения Всебелорусского народного собрания 11:40
Лукашенко: Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 11:32
На месте крушения корабля в Баренцевом море нашли тело погибшего 11:26
Цены на вторичные квартиры установили рекорд роста 11:26
Путин поручил не снижать субсидии учреждениям культуры 11:25
В Швеции на крупнейшей АЭС остановят один из реакторов 11:16
Четыре российских фильма вошли в топ-5 недели по сборам 11:16
Путин поручил обеспечить библиотеки новейшими книгами 11:15
В Китае от Ant Group потребовали перестроить свой бизнес 11:01
В Нижнем Тагиле второклассница погибла во время катания с горки 10:59
Вышел русский трейлер фантастической драмы "Последний неандерталец" 10:57
Путин поручил представить предложения по налоговым льготам для аниматоров 10:54
Валерий Фальков: Дистанционное обучение, в целом, хуже очного 10:52
Реформа госаппарата сократит в федеральных ведомствах 37 заместителей 10:50
ФСБ задержала 28 нелегальных оружейников в 13 регионах России 10:50
Путин поручил поддержать российский кинематограф из-за пандемии 10:41
Медики назвали симптом, указывающий на проблемы с сердцем 10:13
Пассажиропоток на авиатранспорте за 11 месяцев снизился вдвое 10:08
В столице в понедельник установилась морозная и пасмурная погода 09:48
Более полутора тысяч новогодних плакатов украсили Москву 09:46
Пашинян заявил, что в случае посягательств на Армению вмешается Россия 09:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 11:26
Рубрика: Происшествия

На месте крушения корабля в Баренцевом море нашли тело погибшего

Текст: Вера Черенева (Архангельская область)

Тело погибшего мужчины обнаружено на месте кораблекрушения в Баренцевом море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мурманский морской порт.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
СК возбудил дело о кораблекрушении в Баренцевом море

Личность погибшего в данный момент устанавливается.

При этом Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, которое ведет расследование обстоятельству случившегося, не подтверждает информацию об обнаружении погибшего.

Напомним, рыболовецкий корабль "Онега" затонул утром. На борту судна находилось 19 человек, двоим - матросу и штурману, удалось спастись. Сейчас на месте проходит поисково-спасательная операция. Моряков ищут на пяти судах.

Кораблекрушение произошло недалеко от Новой Земли. Там нет сотовой связи, информация о ходе спасательной операции в экстренные службы и следственные органы поступает крайне скудная.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Путин поручил поддержать российский кинематограф из-за пандемии
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году
ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на арматуру
Москвичей старше 60 лет приглашают на прививку от коронавируса
Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду