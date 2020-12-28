На месте крушения корабля в Баренцевом море нашли тело погибшего

Тело погибшего мужчины обнаружено на месте кораблекрушения в Баренцевом море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мурманский морской порт.

Личность погибшего в данный момент устанавливается.

При этом Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, которое ведет расследование обстоятельству случившегося, не подтверждает информацию об обнаружении погибшего.

Напомним, рыболовецкий корабль "Онега" затонул утром. На борту судна находилось 19 человек, двоим - матросу и штурману, удалось спастись. Сейчас на месте проходит поисково-спасательная операция. Моряков ищут на пяти судах.

Кораблекрушение произошло недалеко от Новой Земли. Там нет сотовой связи, информация о ходе спасательной операции в экстренные службы и следственные органы поступает крайне скудная.