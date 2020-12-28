В Мурманской области открыли горячую линию для близких пропавших моряков

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил профильным ведомствам региона оказать помощь семьям моряков с затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега".

"Компания-судовладелец из Архангельска - РК им. М.И. Калинина, руководитель уже вылетел в Мурманск. Два других его судна вышли в район ЧП, идет поиск пропавших рыбаков. Для их родных открыта "горячая линия", работают психологи. По предварительной информации, большинство экипажа - 16 человек - мурманчане. Семьям будет оказана вся необходимая помощь", - сообщил глава региона.

"Онега" - траулер 1979 года постройки, экипаж - 19 человек. Информация о том, что судно терпит бедствие в районе Новой Земли, поступила около 6:00 утра 28 декабря. Оказавшееся поблизости судно "Войково" cельскохозяйственного производственного кооператива "Мурман" приняло на борт двух человек, поиск остальных моряков ведется. В район бедствия направлены суда рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина "Капелан" и "Антиас". На момент происшествия в районе, где произошло крушение, поднимались волны высотой полтора-два метра, также дул восточный ветер со скоростью около 14 метров в секунду.

Справка "РГ":

Телефон "горячей линии" для родственников моряков пострадавшего судна: 8 (8152) 39 99 99. Это телефон областного оперативного штаба по COVID-19, но при вопросе по "Онеге" операторы переключают линию на психологов.