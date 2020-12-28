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28.12.2020 17:11
Рубрика: Общество

В Петербурге офицер второй раз отстоял через суд право на бороду

Текст: Вера Черенева

В Петербурге бородатый офицер одной из войсковых частей второй раз выиграл суд против командира своей части, который пытается заставить его побриться. В этот раз офицер смог признать незаконным выговор в свой адрес за бороду "не по уставу".

Фото: iStock
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Напомним, месяц назад Гарнизонный военный суд разрешил офицеру носить бороду, а приказы командира побриться признал незаконными. Дело в том, что командование части считает, что облик офицера противоречит уставу и вообще негигиеничен. А офицер утверждает, что борода скрывает уродующий его шрам и вообще на большей части документов он сфотографирован с растительностью на лице.

Правда, пока дело рассматривалось, военный получил за свой внешний вид очередной строгий выговор.

Не согласившись с привлечением к дисциплинарной ответственности, мужчина снова подал в суд. Рассматривая обстоятельства этой непростой истории, суд выяснил следующее.

Офицер и командир части спорят по поводу бороды уже давно. Периодически офицера все же заставляют побриться, из-за этого у офицера бывают периоды, когда он не может отрастить бороду заново. Но при этом борода в армии не запрещена. Именно на этом основании офицер и смог выиграть первое дело.

Представители войсковой части на судебном заседании заявили: против бороды они ничего не имеют, они настаивают, чтобы офицер брил лицо.

В суде задались вопросом, а чем же отличается бритье бороды и лица. Ответчик пояснил, что на щеках, например, растительности быть не должно. А при одной из проверок представители части пришли к выводу, что неугомонный офицер отращивает даже не бороду, а бакенбарды.

Суд изучил несколько фотографий офицера и пришел к выводу: со своей внешностью мужчина не экспериментирует и борода у него растет одной и той же формы. А требование о бритье - это по сути запрет на бороду, но только по-другому сформулированный.

В итоге Гарнизонный военный суд велел командиру части отменить приказ о строгом выговоре, а офицер имеет право ходить на службу с бородой.

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