На Кубани 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении 31 декабря выходным днем в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Документ носит рекомендательный характер, - говорится в сообщении. - Муниципалитеты и все работодатели, действующие на территории Краснодарского края, могут предоставить сотрудникам дополнительный выходной день".

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" и призвал регионы сделать 31 декабря выходным днем.

Как и по всей стране, постановление в Краснодарском крае рекомендательное. Все организации и предприятия, которые действуют в регионе, а также муниципалитеты, получили возможность сделать последний день уходящего года выходным.

Как писала "РГ", ранее на Кубани не планировали делать 31 декабря выходным днем.