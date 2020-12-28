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28.12.2020 14:16
Рубрика: Происшествия

Челябинский экс-губернатор не смог оспорить штраф по "мусорному делу"

Текст: Михаил Пинкус
Центральный суд Челябинска отклонил жалобу экс-губернатора Бориса Дубровского на постановление УФАС, которым он признан участником антиконкурентного соглашения на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). После прогремевшего на всю страну мусорного коллапса в Челябинске власти были вынуждены пойти на экстренные меры по урегулированию ситуации. Однако антимонопольщики пришли к выводу, что при попустительстве губернатора минэкологии региона и мэрия Челябинска стали участниками сговора в пользу частной компании, обслуживающей мусорный полигон.

Как уже сообщала "РГ", после закрытия городской свалки Челябинска в сентябре 2018 года мусорные потоки были перенаправлены на полигон в Полетаево. Вслед за этим свыше десятка перевозчиков в одностороннем порядке отказались вывозить мусор из-за увеличения транспортного плеча. Контейнерные площадки Челябинска переполнились, а власти были вынуждены в кратчайшие сроки искать выход из этой дурно пахнущей ситуации.

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости
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Увеличение расстояния перевозчикам решили компенсировать освобождением от платы за захоронение отходов, которую должен был взимать за свои услуги полигон в Полетаево, а соответствующие убытки свалки покрыть бюджетной субсидией в размере 32 миллионов рублей. Именно в этой схеме антимонопольщики и углядели признаки сговора, пусть он и произошел на фоне форс-мажорных обстоятельств.

В частности в ведомстве решили, что требования к потенциальному получателю субсидий на утилизацию челябинского мусора были составлены так, что фактически их мог получать только один участник рынка. А значит, власти нарушили статью 16 закона "О защите конкуренции" ("Ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов" - Ред.).

Экс-губернатор с этим решением не согласился. После скоропалительного закрытия свалки и отказа подрядчиков вывозить в мусор в Челябинске пришлось вводить режим ЧС. И выделение бюджетной субсидии, по его мнению, было единственным приемлемым решением проблемы на тот момент.

Как пояснили в минэкологии, размещать отходы в Челябинском кластере разрешено было на трех полигонах ТКО - в Копейске, Урефтах и Полетаево. Однако заявку на получение субсидии подал только один - полетаевский. При этом права других никто не ограничивал. Сами предприятия оказались не заинтересованы в утилизации челябинского мусора. Соответственно, никаких претензий с их стороны не поступало.

Рассмотрев обстоятельства дела, Центральный суд Челябинска принял сторону антимнопольщиков, признав экс-губернатора участником мусорного сговора. Как сообщила консультант Елизавета Анисомова, постановление УФАС о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 7 сентября 2020 года в отношении Бориса Дубровского оставлено без изменения, а его жалобу без удовлетворения.

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Стоит отметить, что за участие в картельном сговоре экс-губернатору, как должностному лицу, грозил административный штраф на сумму от двадцати до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Антимонопольщики ограничились "минималкой". Однако экс-чиновник твердо настаивает на своей правоте и, по всей видимости, обжалует решение суда в вышестоящей инстанции.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область "Мусорная" реформа

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