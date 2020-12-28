Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 460-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом регулировании" и Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей""

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 19, ст. 2293; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3626; N 48, ст. 5711; 2010, N 1, ст. 5, 6; N 40, ст. 4969; 2011, N 30, ст. 4603; N 49, ст. 7025; N 50, ст. 7351; 2012, N 31, ст. 4322; N 50, ст. 6959; 2013, N 30, ст. 4071; 2014, N 26, ст. 3366; 2015, N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4342; N 48, ст. 6724; 2016, N 15, ст. 2066; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765; 2018, N 49, ст. 7521) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) дополнить новыми абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:

"недействительность декларации о соответствии - основание для прекращения органом государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, национальным органом по аккредитации действия декларации о соответствии в случаях, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом. Действие декларации о соответствии прекращается с момента внесения сведений о признании декларации о соответствии недействительной в реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (далее - реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии), включающий в себя в том числе национальную часть Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза;

недействительность сертификата соответствия - основание для прекращения органом государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, национальным органом по аккредитации действия сертификата соответствия в случаях, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом. Действие сертификата соответствия прекращается с момента внесения сведений о признании сертификата соответствия недействительным в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии;";

б) абзацы четырнадцатый - тридцать седьмой считать соответственно абзацами шестнадцатым - тридцать девятым;

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"эксперт-аудитор - физическое лицо, которое является работником органа по сертификации, обладает знаниями и навыками проведения работ по подтверждению соответствия в определенной области, включено в единый реестр экспертов-аудиторов и участвует в работах по обязательной сертификации, выполняемых органом по сертификации.";

2) в пункте 3 статьи 4 второе предложение исключить;

3) главу 1 дополнить статьей 56 следующего содержания:

"Статья 56. Особенности технического регулирования в области космической деятельности

Особенности технического регулирования в области космической деятельности устанавливаются Законом Российской Федерации от 20 августа 1993 года N 5663-I "О космической деятельности".";

4) пункт 1 статьи 19 дополнить абзацем следующего содержания:

"независимости эксперта-аудитора от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей, при проведении работ по сертификации.";

5) абзац пятый пункта 1 статьи 21 дополнить словами ", в которых указывается, что подтверждение соответствия данных объектов осуществляется в рамках системы добровольной сертификации в случае, если выдача сертификатов соответствия установлена правилами системы добровольной сертификации";

6) пункт 3 статьи 23 дополнить абзацами следующего содержания:

"Порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии устанавливается Правительством Российской Федерации. Указанным порядком предусматриваются в том числе правила определения предельного объема сертификатов соответствия, выдаваемых органами по сертификации.

Организация формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии осуществляется национальным органом по аккредитации.

При формировании и ведении реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии должны быть обеспечены механизмы резервного копирования и восстановления содержащихся в нем сведений.

Сведения, вносимые в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, должны подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.";

7) в статье 24:

а) абзац двенадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Форма декларации о соответствии и состав сведений, содержащихся в декларациях о соответствии, утверждаются федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию по согласованию с национальным органом по аккредитации и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.";

б) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6. Оформленная заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя либо уполномоченного заявителем лица декларация о соответствии подлежит регистрации в электронной форме в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии и начинает действовать с момента присвоения ей регистрационного номера.

7. Заявитель обязан представить регистрационный номер декларации о соответствии и доказательственные материалы по требованию органа государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.";

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Регистрация, приостановление, возобновление, прекращение действия деклараций о соответствии, признание их недействительными осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Указанным порядком предусматриваются в том числе:

случаи принятия органами государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, национальным органом по аккредитации решений о приостановлении, возобновлении, прекращении действия деклараций о соответствии, признании их недействительными;

сроки принятия органами государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, национальным органом по аккредитации решений о приостановлении, возобновлении, прекращении действия деклараций о соответствии, признании их недействительными;

порядок информирования заявителей, приобретателей, в том числе потребителей, о приостановлении, возобновлении, прекращении действия деклараций о соответствии, признании их недействительными.";

8) в статье 25:

а) абзацы тринадцатый и четырнадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим регламентом. В случае расхождения сведений между сертификатом соответствия, выданным на бумажном носителе, и сведениями, внесенными в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, приоритет имеют сведения, внесенные в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

Форма сертификата соответствия и состав сведений, содержащихся в сертификатах соответствия, утверждаются федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию по согласованию с национальным органом по аккредитации и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.";

б) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:

"21. Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия на серийно выпускаемую продукцию, обязан проводить периодическую оценку сертифицированной продукции (далее - инспекционный контроль) в порядке и с периодичностью, которые предусмотрены требованиями права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Сведения о прохождении инспекционного контроля подлежат включению в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

В случаях непроведения в установленный срок инспекционного контроля, если инспекционный контроль предусмотрен техническим регламентом, схемой обязательной сертификации, договором, или непредставления органом по сертификации сведений о прохождении инспекционного контроля в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии сертификат соответствия прекращает действие по истечении 30 дней со дня наступления последнего дня месяца, в котором должен быть проведен инспекционный контроль, но не позднее чем по истечении одного года со дня прекращения действия аккредитации (сокращения области аккредитации в соответствующей части) аккредитованного лица, который выдал сертификат соответствия, аккредитация которого в качестве органа по сертификации была прекращена или область аккредитации которого была сокращена в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (в части проведения соответствующих работ по обязательной сертификации). Сведения о прекращении действия сертификата соответствия вносятся органом по аккредитации в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. В случае невозможности проведения инспекционного контроля орган по сертификации обязан уведомить об этом заявителя за 30 дней до истечения срока проведения инспекционного контроля.

В случае прекращения в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта действия сертификата соответствия, выданного в отношении серийно выпускаемой продукции, выпущенной в обращение на основании такого сертификата соответствия, данная продукция может находиться в обращении в течение срока ее годности или срока службы, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, без проведения новых процедур по оценке соответствия при условии, что данная продукция произведена до даты прекращения действия указанного сертификата соответствия.

22. В случае прекращения аккредитации органа по сертификации (сокращения области аккредитации) заявитель вправе заключить договор о передаче сертификата соответствия, выданного на серийно выпускаемую продукцию, в том числе по выполнению инспекционного контроля, с иным аккредитованным в национальной системе аккредитации органом по сертификации с действующей на момент передачи сертификата соответствия областью аккредитации, распространяющейся на продукцию, которая была сертифицирована.

Орган по сертификации, с которым был заключен договор о передаче сертификата соответствия, выданного на серийно выпускаемую продукцию, пользуется всеми правами и несет все обязанности и ответственность, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации для органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия.";

9) в статье 26:

а) в пункте 2:

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность, полноту и объективность оценки документов, принятых в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента и послуживших основанием для принятия решения о подтверждении соответствия;";

абзац третий считать абзацем четвертым и изложить его в следующей редакции:

"осуществляет инспекционный контроль, если инспекционный контроль предусмотрен соответствующими техническим регламентом, схемой обязательной сертификации и (или) договором о проведении инспекционного контроля, в случае поступления от органов государственного контроля (надзора) информации о претензиях к безопасности продукции либо в случае, если поступившая информация ставит под сомнение результаты ранее принятого решения по сертификации продукции;";

абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым;

абзац шестой считать абзацем седьмым и дополнить его после слов "информирует об этом" словом "заявителя,";

абзацы седьмой - девятый считать соответственно абзацами восьмым - десятым;

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и дополнить его после слов "(центры) или" словами ", если это предусмотрено законодательством Российской Федерации,";

абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым;

дополнить абзацами следующего содержания:

"осуществляет оценку заявителя на соответствие положениям технического регламента, определяющим круг заявителей для конкретного объекта подтверждения соответствия;

рассматривает информацию органа государственного контроля (надзора) о необходимости приостановления или прекращения действия сертификата соответствия, принимает решение о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия либо об отсутствии такой необходимости и направляет в орган государственного контроля (надзора) в течение десяти рабочих дней мотивированный ответ с результатами рассмотрения указанной информации;

исполняет предписание органа государственного контроля (надзора) либо национального органа по аккредитации о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия, принимает решение о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия;

в течение трех рабочих дней со дня заключения с заявителем договора о передаче сертификата соответствия в случае, установленном пунктом 22 статьи 25 настоящего Федерального закона, представляет соответствующие сведения в национальный орган по аккредитации с использованием федеральной государственной информационной системы в области аккредитации;

обладает иными правами и обязанностями в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

б) дополнить пунктами 21 - 24 следующего содержания:

"21. Для проведения работ по обязательной сертификации орган по сертификации привлекает экспертов-аудиторов.

22. Эксперт-аудитор:

выполняет работы по обязательной сертификации;

соблюдает требования законодательства о техническом регулировании;

подписывает сертификат соответствия.

23. Порядок подтверждения компетентности эксперта-аудитора, а также требования к экспертам-аудиторам устанавливаются Правительством Российской Федерации.

24. Порядок формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов устанавливается Правительством Российской Федерации. Организацию формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов осуществляет национальный орган по аккредитации.";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок приостановления, возобновления, прекращения действия сертификатов соответствия, признания их недействительными устанавливается Правительством Российской Федерации. Указанным порядком предусматриваются в том числе:

случаи и сроки принятия органами государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, национальным органом по аккредитации решений о приостановлении, возобновлении, прекращении действия сертификатов соответствия, признании их недействительными;

особенности прекращения действия сертификатов соответствия, признания недействительными сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, аккредитация которых была прекращена либо область аккредитации которых была сокращена (в части проведения соответствующих работ по обязательной сертификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации;

порядок информирования органов по сертификации, заявителей, приобретателей, в том числе потребителей, о приостановлении, возобновлении, прекращении действия сертификатов соответствия, признании их недействительными.";

10) в статье 27:

а) в пункте 1 слова "соответствие которой требованиям технических регламентов" заменить словами "которая подлежит обязательному подтверждению соответствия, в том числе до дня вступления в силу технических регламентов, и соответствие которой";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется изготовителем или заявителем самостоятельно любым удобным для него способом до выпуска продукции в обращение. Особенности маркировки продукции, соответствующей требованиям технических регламентов, знаком обращения на рынке устанавливаются техническими регламентами.

Продукция, соответствие которой не подтверждено в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, не может быть маркирована знаком обращения на рынке.";

11) в статье 28:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"получать в органе по сертификации, выдавшем ему сертификат соответствия, документы и материалы, которые подтверждают результаты сертификации и условия и срок предоставления которых определяются договором о сертификации.";

б) абзац шестой пункта 2 дополнить словами ", сертификат соответствия или декларация о соответствии признаны недействительными, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 21 статьи 25 настоящего Федерального закона";

12) в абзаце втором пункта 1 статьи 29 слова "принятого указом Президента Российской Федерации или" заменить словами "принятого федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или";

13) в статье 31:

а) слово "Аккредитация" заменить словами "1. Аккредитация";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. В случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, национальный орган по аккредитации принимает решение о признании недействительными документов, выданных аккредитованными испытательными лабораториями в результате их деятельности.";

14) пункт 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:

"1. На основании положений настоящего Федерального закона и требований технических регламентов органы государственного контроля (надзора) вправе:

требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) представления информации о регистрационном номере сертификата соответствия или декларации о соответствии, если наличие таких документов предусмотрено соответствующим техническим регламентом;

осуществлять мероприятия по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

выдавать предписания об устранении нарушений требований технических регламентов в срок, установленный с учетом характера нарушения;

направлять информацию о необходимости приостановления или прекращения действия сертификата соответствия в выдавший его орган по сертификации и национальный орган по аккредитации;

выдавать предписание о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия выдавшему его органу по сертификации, выдавать предписание о приостановлении или прекращении действия декларации о соответствии лицу, принявшему декларацию, и направлять информацию о выдаче предписания о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия, декларации о соответствии в национальный орган по аккредитации;

привлекать изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации;

требовать от изготовителя (лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) предоставления доказательственных материалов, использованных при осуществлении обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента;

принимать решение о приостановлении, прекращении действия сертификата соответствия, декларации о соответствии, признании их недействительными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в целях недопущения причинения вреда.";

15) пункт 3 статьи 38 дополнить словами ", незамедлительно прекратить действие декларации о соответствии на продукцию";

16) в статье 41 слова "и должностное лицо органа по сертификации" заменить словами ", должностное лицо органа по сертификации и эксперт-аудитор";

17) абзац одиннадцатый пункта 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:

"формирование и ведение реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии;";

18) в статье 46:

а) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Правительством Российской Федерации до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов утверждаются и ежегодно уточняются единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия.

Обязательное подтверждение соответствия в отношении продукции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется органом по сертификации в соответствии с порядком обязательного подтверждения соответствия, утверждаемым Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе утвердить перечень национальных стандартов Российской Федерации, содержащих правила сертификации, применение которых органом по сертификации является обязательным при проведении обязательной сертификации в отношении продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в соответствии с настоящим пунктом.

Продукция, соответствие которой подтверждено в порядке, предусмотренном настоящей статьей, маркируется знаком обращения на рынке в соответствии со статьей 27 настоящего Федерального закона.

Порядок маркирования продукции, соответствие которой подтверждено в порядке, предусмотренном настоящей статьей, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию. Признание недействительными документов, выданных в рамках процедур обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Сведения о выданных сертификатах соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, и сведения о декларациях о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, включаются в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в порядке, установленном в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона.

Регистрация деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, приостановление, возобновление, прекращение действия указанных деклараций о соответствии, признание их недействительными осуществляются в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона.

Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию по согласованию с национальным органом по аккредитации и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти утверждает форму сертификата соответствия и состав сведений, содержащихся в сертификатах соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, форму декларации о соответствии и состав сведений, содержащихся в декларациях о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия.";

в) в пункте 8 слова "об аккредитации, выданные в установленном порядке органам по сертификации и аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) до вступления в силу настоящего Федерального закона, а также документы" исключить;

г) в пункте 9 слова "за получением аттестата аккредитации на соответствующую область аккредитации либо на расширение области аккредитации" заменить словами "за получением аккредитации в национальной системе аккредитации либо расширением области аккредитации";

д) в абзаце втором пункта 10 слова "знаком соответствия" заменить словами "знаком обращения на рынке", слова "с порядком, установленным абзацем седьмым пункта 3 настоящей статьи" заменить словами "со статьей 24 настоящего Федерального закона";

е) дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13. До дня вступления в силу изменений в Закон Российской Федерации от 20 августа 1993 года N 5663-I "О космической деятельности", устанавливающих особенности технического регулирования в области космической деятельности, обязательная оценка соответствия космической техники осуществляется в соответствии с правовыми актами и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, правопреемником которых является Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", принятыми до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 декабря 2019 года N 425-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 49, ст. 6984; 2020, N 14, ст. 2028) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"41. При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза. Перечень отдельных видов указанных технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза и которые должны быть предварительно установлены, и порядок их предварительной установки, включая требования к функционированию, определяются Правительством Российской Федерации.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Предварительно установленные программы для электронных вычислительных машин, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должны обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, страной происхождения которой является Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Требования к указанной поисковой системе и порядок ее определения устанавливаются Правительством Российской Федерации.".";

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года, за исключением абзаца третьего статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Абзац третий статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2021 года.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "а" пункта 9, подпункт "а" пункта 11, пункт 15 статьи 1, статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 12 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Подпункт "в" пункта 1, пункт 4, подпункт "б" пункта 9, пункт 16 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

5. В отношении сертификатов соответствия на серийно выпускаемую продукцию, выданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и действующих либо приостановленных на день вступления в силу настоящего Федерального закона, органы по сертификации, выдавшие такие сертификаты соответствия, либо органы по сертификации, с которыми в соответствии с абзацем первым пункта 22 статьи 25 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" заключен договор о передаче сертификата соответствия, в том числе по выполнению периодической оценки сертифицированной продукции, в течение 90 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона вносят в реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, включающий в себя в том числе национальную часть Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза, сведения о прохождении периодической оценки сертифицированной продукции.

6. Сертификаты соответствия, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до окончания срока их действия.

Президент Российской Федерации В. Путин