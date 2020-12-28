Землю под аварийными домами смогут получить многодетные

Участки, освободившиеся после сноса аварийных домов, теперь можно передавать для индивидуального жилищного строительства. Это разрешается в населенных пунктах, где проживает не более 30 тысяч человек. Получать их смогут многодетные семьи и некоторые другие категории граждан. Кроме того, может быть увеличена финансовая помощь регионам от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение аварийного жилья.

Стройками по госзаказу будет руководить одна компания

Создается публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Ранее за возведение "профильных" объектов отвечали министерства. Теперь ведомства освободят от несвойственных им функций. "Единый заказчик" будет отвечать за проектирование и строительство объектов, которые находятся или будут находиться в госсобственности. Рядом строек компания заниматься не будет, среди них - объекты транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, атомной энергетики, космической инфраструктуры, мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих.

С транспортных карт снят запрет на пополнение наличными

Транспортные, школьные и студенческие карты выведены из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Запрет и так не распространялся на большинство транспортных карт, выпускаемых транспортными организациями или пополняемых через них, но затронул транспортные карты, которые работают по модели электронных кошельков. Ранее Банк России решил не наказывать банки за пополнение наличными таких карт до 1 апреля, теперь они выведены из-под запрета на законодательном уровне.

Сертификаты на товары будут отзываться без суда

Контрольно-надзорные органы смогут прекращать действие деклараций и сертификатов на товары, если они оказались небезопасными или если документы о безопасности на них выданы фирмами, которые исключены из национальной системы аккредитации за нарушения.

Сейчас если контролеры выявляют, что товар, например детская игрушка, небезопасен, уходят месяцы на то, чтобы отменить сертификат о его безопасности. То же самое в случаях, когда Росаккредитация закрывает органы по сертификации и лаборатории за "липовые" сертификаты и протоколы испытаний: выданные ими документы продолжают действовать, их можно отменить только по суду, процедура занимает около года, и все это время потенциально небезопасный товар может легально продаваться.