Новости

Последняя короткая рабочая неделя года началась в России 01:19
В Москву идет аномальный мороз 00:44
Трехнедельный общенациональный карантин начался в Польше 00:34
Чехия - Россия - онлайн-трансляция матча МЧМ по хоккею 00:05
Москвичей предупредили об аномальных холодах в начале недели 27.12.2020
В оперштабе рассказали о новых случаях коронавируса в Москве 27.12.2020
В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса в 2021 году 27.12.2020
В ФРГ назвали гиперзвуковое оружие кошмаром для безопасности Европы 27.12.2020
Левандовский стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards 27.12.2020
Самая дорогая квартира в Москве продается за 2,7 млрд рублей 27.12.2020
Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне 27.12.2020
За сутки в ВС РФ от коронавируса вылечились 202 военнослужащих 27.12.2020
Дед Мороз выбрал "Буханку" для своей мобильной усадьбы 27.12.2020
На юге Петербурга 20 тысяч человек остались без света 27.12.2020
В Татарстане от COVID-19 вылечили 101-летнюю женщину 27.12.2020
Песков назвал ошибкой слова Зеленского о Великой Отечественной войне 27.12.2020
Число погибших в ДТП под Оренбургом выросло до четырех 27.12.2020
Министр здравоохранения стал самым популярным политиком Германии 27.12.2020
В Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвайную остановку 27.12.2020
Хабенский, Бутусов и Розенбаум украсили новогоднюю елку в Кронштадте 27.12.2020
В Баварии возник сбой в вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата 27.12.2020
"Зенит" предложил 40 миллионов евро за Ришарлисона 27.12.2020
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 27.12.2020
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса 27.12.2020
Завершены съемки нового "Властелина колец" 27.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову

Землю под аварийными домами смогут получить многодетные

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Реформа долевого строительства жилья помогла уже 44 тысячам дольщиков

Участки, освободившиеся после сноса аварийных домов, теперь можно передавать для индивидуального жилищного строительства. Это разрешается в населенных пунктах, где проживает не более 30 тысяч человек. Получать их смогут многодетные семьи и некоторые другие категории граждан. Кроме того, может быть увеличена финансовая помощь регионам от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение аварийного жилья.

Стройками по госзаказу будет руководить одна компания

Создается публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Ранее за возведение "профильных" объектов отвечали министерства. Теперь ведомства освободят от несвойственных им функций. "Единый заказчик" будет отвечать за проектирование и строительство объектов, которые находятся или будут находиться в госсобственности. Рядом строек компания заниматься не будет, среди них - объекты транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, атомной энергетики, космической инфраструктуры, мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих.

С транспортных карт снят запрет на пополнение наличными

Фото: iStock
Система маркировки обеспечивает движение лекарств

Транспортные, школьные и студенческие карты выведены из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Запрет и так не распространялся на большинство транспортных карт, выпускаемых транспортными организациями или пополняемых через них, но затронул транспортные карты, которые работают по модели электронных кошельков. Ранее Банк России решил не наказывать банки за пополнение наличными таких карт до 1 апреля, теперь они выведены из-под запрета на законодательном уровне.

Сертификаты на товары будут отзываться без суда

Контрольно-надзорные органы смогут прекращать действие деклараций и сертификатов на товары, если они оказались небезопасными или если документы о безопасности на них выданы фирмами, которые исключены из национальной системы аккредитации за нарушения.

Сейчас если контролеры выявляют, что товар, например детская игрушка, небезопасен, уходят месяцы на то, чтобы отменить сертификат о его безопасности. То же самое в случаях, когда Росаккредитация закрывает органы по сертификации и лаборатории за "липовые" сертификаты и протоколы испытаний: выданные ими документы продолжают действовать, их можно отменить только по суду, процедура занимает около года, и все это время потенциально небезопасный товар может легально продаваться.

Экономика Недвижимость Земля Экономика Отрасли Комментарии к документам

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов
Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего