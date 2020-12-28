Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства""

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 20, ст. 2254; N 30, ст. 3597; N 49, ст. 5723; 2009, N 15, ст. 1780; N 27, ст. 3267; N 29, ст. 3584; N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6153; 2010, N 11, ст. 1174; 2011, N 1, ст. 49, 53; N 23, ст. 3264; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7028; 2012, N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7595; 2013, N 14, ст. 1646; N 30, ст. 4073; N 52, ст. 6982; 2014, N 26, ст. 3377, 3406; N 30, ст. 4219; N 48, ст. 6637; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 3967; 2016, N 23, ст. 3299; N 26, ст. 3890; 2017, N 31, ст. 4816; N 45, ст. 6585; 2018, N 1, ст. 54, 67, 90; N 18, ст. 2563; N 49, ст. 7508, 7524; 2019, N 52, ст. 7787, 7791; 2020, N 15, ст. 2238) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 4:

а) в пункте 5 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию которых осуществляется до 31 декабря 2013 года (далее - региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов)," исключить;

б) дополнить пунктом 52 следующего содержания:

"52) в порядке и на условиях, которые определены наблюдательным советом Фонда, привлекает кредитные и иные заемные средства в целях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с частью 5 статьи 19 настоящего Федерального закона;";

2) в статье 5:

а) часть 11 после слов "статьи 17 настоящего Федерального закона," дополнить словами "на возврат привлеченных Фондом в соответствии с пунктом 52 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона кредитных и иных заемных средств и уплату процентов за их использование и (или) возмещение расходов по возврату указанных средств и уплате процентов за их использование,";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Доходы, полученные Фондом от инвестирования временно свободных средств, и другие не запрещенные законом поступления направляются в том числе на уплату процентов за использование кредитных и иных заемных средств, привлеченных Фондом в соответствии с пунктом 52 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона.";

3) в пункте 3 части 1 статьи 8 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

4) в пункте 5 статьи 10 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

5) в пункте 9 части 4 статьи 12 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" заменить словами "региональных программ капитального ремонта, краткосрочных планов их реализации";

6) в части 1 статьи 14:

а) пункт 911 признать утратившим силу;

6) в пункте 12 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

в) пункт 13 после слов "бюджетной системы Российской Федерации" дополнить словами ", а также в населенных пунктах, численность населения которых не превышает 30 тысяч человек, в целях, отличных от целей индивидуального жилищного строительства в случаях предоставления земельных участков гражданам в соответствии с подпунктами 6 и 7 статьи 395 и подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 3910 Земельного кодекса Российской Федерации";

7) в статье 16:

а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:

"5) планируемые показатели выполнения этой программы, отражающие общую площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено этой программой в целом и каждым ее этапом, под которым понимается часть этой программы, соответствующая размеру увеличения рассчитанного для субъекта Российской Федерации лимита средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в каждом году начиная с 2019 года, а в случае, если в текущем году такое увеличение не осуществляется, - часть этой программы, соответствующая размеру финансовой поддержки за счет средств Фонда, решение о предоставлении которой принимается на основании поданных субъектом Российской Федерации заявок в текущем году.";

б) часть 21 изложить в следующей редакции:

"21. Минимальный размер этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

в) в абзаце первом части 6 слова "Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов" заменить словами "Полученные за счет средств Фонда средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средства местных бюджетов";

г) часть 11 после слов "следующего за годом" дополнить словами ", в котором осуществляется соответствующее этому этапу увеличение лимита предоставления финансовой поддержки субъекту Российской Федерации, а в случае, если такое увеличение не осуществляется, - не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом";

8) в статье 17:

а) в части 8 слова "или в случае, предусмотренном частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона, в местные бюджеты" и слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

б) в части 9 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

в) часть 93 после слов "возвращенных в Фонд субъектами Российской Федерации," дополнить словами "за исключением средств, возвращенных в Фонд субъектами Российской Федерации по основанию, предусмотренному частью 5 статьи 19 настоящего Федерального закона,", после слов "настоящей статьи" дополнить словами ", а также средств, возвращенных в Фонд субъектами Российской Федерации по основанию, предусмотренному частью 5 статьи 19 настоящего Федерального закона";

9) в части 3 статьи 18 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

10) в статье 19:

а) в части 2:

в пункте 1 слова "региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденная в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона, в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов до 31 декабря 2013 года;" исключить;

пункт 4 признать утратившим силу;

в пункте 5 слова "или в случае, предусмотренном частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона, муниципальным образованиям" исключить;

б) в части 31 слова "или в случае, предусмотренном частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона, в местный бюджет" и слова "и (или) муниципальным образованием" исключить;

в) в пункте 1 части 4 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и" исключить, слова "соответственно статьями 15 и 16" заменить словами "статьей 16";

г) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. В первый год предоставления финансовой поддержки объем средств Фонда, предоставляемых субъекту Российской Федерации, не может превышать тридцать процентов лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда для данного субъекта Российской Федерации. Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в последующие годы осуществляется исходя из утвержденных лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в случае выполнения субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда с учетом увеличения (уточнения) таких лимитов. Фонд вправе предоставлять за счет временно свободных средств Фонда, а также привлеченных Фондом кредитных и иных заемных средств финансовую поддержку субъекту Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда сверх установленного для данного субъекта Российской Федерации лимита предоставления финансовой поддержки на текущий год, но не свыше рассчитанного для данного субъекта Российской Федерации в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации увеличения лимита средств на переселение в предстоящие годы до 2024 года включительно (далее - сверхлимитная финансовая поддержка). Сумма временно свободных средств Фонда, которую Фонд вправе использовать на предоставление субъектам Российской Федерации сверхлимитной финансовой поддержки, рассчитывается на текущий год и каждый последующий год до 2024 года включительно исходя из минимального за несколько предшествующих лет отношения суммы не востребованных (не выбранных) субъектами Российской Федерации средств финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда к общей сумме средств Фонда, которые могли быть использованы на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствующем году. Сверхлимитная финансовая поддержка может быть предоставлена субъекту Российской Федерации при условии завершения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной до 1 января 2019 года, отсутствия неисполненных обязательств по возврату средств Фонда по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом и договором, заключенным между Фондом и субъектом Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей. Сверхлимитная финансовая поддержка может быть предоставлена при условии принятия субъектом Российской Федерации обязательства по досрочному завершению всех или части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, пропорционально сумме предоставляемой сверхлимитной финансовой поддержки. Целевые показатели реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, скорректированные с учетом ускорения реализации указанной программы, включаются в договор, заключенный между Фондом и субъектом Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей. Порядок расчета суммы временно свободных средств Фонда, которая может быть использована на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки, условия предоставления сверхлимитной финансовой поддержки устанавливаются Фондом по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства. В случае, если средства финансовой поддержки, предоставленные сверх установленного для субъекта Российской Федерации лимита предоставления финансовой поддержки на текущий год, не использованы на цели, указанные в части 6 статьи 16 настоящего Федерального закона, в течение шести месяцев после предоставления Фондом такой финансовой поддержки неиспользованная часть указанных средств подлежит возврату в Фонд. Средства, возвращенные в Фонд субъектом Российской Федерации в соответствии с настоящей частью, не подлежат перераспределению между другими субъектами Российской Федерации.";

11) в статье 20:

а) в части 1 слова "или в случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, муниципальные образования" и слова "или в случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, в местные бюджеты" исключить;

б) часть 3 признать утратившей силу;

12) в части 3 статьи 2010 слова "адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" заменить словами "программ капитального ремонта";

13) в наименовании главы 8 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

14) в статье 22:

а) в наименовании слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

б) в части 1 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

в) в части 2 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

г) в абзаце первом части 3 слова "региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

д) в части 4 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

е) в части 7 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

15) в статье 23:

а) в части 1:

в пункте 1 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

в пункте 2 слова "региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов," исключить;

пункты 4 и 41 признать утратившими силу;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, приостановленное Фондом по основаниям, которые предусмотрены частью 1 настоящей статьи, возобновляется в следующих случаях: устранение выявленных нарушений при условии представления высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) отчета об устранении выявленных нарушений; возврат средств Фонда в соответствии с частью 3 статьи 231 настоящего Федерального закона; уплата штрафных санкций, предусмотренных договором, заключенным между Фондом и субъектом Российской Федерации в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона.";

16) в статье 231:

а) в пункте 1 части 1 цифры "2 - 41" заменить цифрами "2, 3";

б) в части 12 цифры "2 - 41" заменить цифрами "2, 3";

в) часть 2 после слов "настоящей статьи," дополнить словами "частью 5 статьи 19 настоящего Федерального закона,";

г) в части 3:

пункты 2 и 3 признать утратившими силу;

в пункте 32 слова "или в случае, предусмотренном частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона, финансовой поддержки, предоставленной за счет средств Фонда муниципальному образованию," исключить;

пункт 5 признать утратившим силу;

в пункте 6 слова "частями 10 и 11" заменить словами "частью 11";

д) в части 5 после слов "настоящей статьи," дополнить словами "а также в части 5 статьи 19 настоящего Федерального закона,", третье - шестое предложения исключить;

е) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. В случае наличия у субъекта Российской Федерации обязанности по возврату в Фонд средств финансовой поддержки, предоставленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе до 1 января 2019 года, по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, субъект Российской Федерации вместо исполнения этой обязанности вправе использовать указанные средства на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, действие которых начинается после 1 января 2019 года, при условии заключения с Фондом соглашения, по которому субъект Российской Федерации в целях прекращения обязательства по возврату указанных средств Фонда безотзывно отказывается от получения финансовой поддержки за счет средств Фонда, в пределах суммы, подлежащей возврату, на которую субъект Российской Федерации мог бы в будущем претендовать исходя из установленного лимита предоставления финансовой поддержки. По указанному соглашению обязательства субъекта Российской Федерации по возврату средств Фонда прекращаются, правление Фонда принимает решение об уменьшении лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, рассчитанного для данного субъекта Российской Федерации. Средства Фонда, от получения которых субъект Российской Федерации отказался в соответствии с настоящей частью, распределяются и используются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для возвращенных в Фонд субъектами Российской Федерации средств. Отказ субъекта Российской Федерации от права получения финансовой поддержки за счет средств Фонда в соответствии с настоящей частью не влечет прекращение или изменение обязательства субъекта Российской Федерации, принятого в соответствии с пунктом 910 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона. Если финансовая поддержка, предоставленная на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе до 1 января 2019 года, решение о возврате которой принято правлением Фонда в соответствии с частью 5 настоящей статьи по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 части 1 настоящей статьи, не возвращена в установленный срок и не заключено указанное в настоящей части соглашение, правление Фонда по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, принимает решение о прекращении обязательства субъекта Российской Федерации по возврату средств Фонда и об уменьшении на эту сумму лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, рассчитанного для данного субъекта Российской Федерации. Средства Фонда в размере, равном размеру указанного уменьшения лимита предоставления финансовой поддержки, распределяются и используются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для возвращенных в Фонд субъектами Российской Федерации средств.";

ж) часть 6 после слов "настоящей статьи," дополнить словами "а также в части 5 статьи 19 настоящего Федерального закона,".

Президент Российской Федерации В. Путин