Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 435-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания, правовое положение, цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления деятельностью публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" в целях выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции (в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), капитального ремонта, сноса (далее - строительство) определенных в соответствии с настоящим Федеральным законом объектов капитального строительства.

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на правоотношения, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты транспортной инфраструктуры, объекты, используемые в целях обеспечения правоохранительной деятельности, внешнеполитической деятельности, объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе включенные в государственный оборонный заказ, объекты, выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию которых осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", а также на правоотношения, связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих и иных категорий лиц, сведения о которых составляют государственную тайну, по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Единый заказчик в сфере строительства

Единый заказчик в сфере строительства (далее - единый заказчик) - публично-правовая компания, созданная путем реорганизации федеральных государственных учреждений, определенных Правительством Российской Федерации, с одновременным сочетанием их преобразования и слияния в целях осуществления функций государственного заказчика и застройщика при обеспечении строительства объектов капитального строительства, которые находятся или будут находиться в государственной собственности Российской Федерации (далее - объекты) и включены в программу деятельности единого заказчика на текущий год и плановый период (далее - программа деятельности) в соответствии с настоящим Федеральным законом, и в иных, определенных Правительством Российской Федерации целях в сфере осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства.

Статья 3. Правовое положение единого заказчика

1. Полное наименование единого заказчика - публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Сокращенное наименование единого заказчика - ППК "Единый заказчик".

2. Учредителем единого заказчика является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя единого заказчика от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти.

3. Единый заказчик действует на основании устава, утвержденного Правительством Российской Федерации.

4. Местом нахождения единого заказчика является город Москва.

5. Единый заказчик имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием.

Статья 4. Функции, полномочия и деятельность единого заказчика

1. Для достижения предусмотренных статьей 2 настоящего Федерального закона целей деятельности единый заказчик осуществляет следующие функции и полномочия:

1) подготовка проектов решений об осуществлении государственных капитальных вложений в объекты, включенные или подлежащие включению в программу деятельности, а также принятие решений об осуществлении капитальных вложений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) подготовка предложений о включении объектов в федеральную адресную инвестиционную программу и внесении в нее изменений;

3) обеспечение строительства объектов, включенных в программу деятельности;

4) осуществление организационного, экспертно-аналитического, информационного и юридического сопровождения строительства объектов, включенных в программу деятельности;

5) организация выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в связи с обеспечением строительства объектов, включенных в программу деятельности;

6) осуществление иной деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

2. Единый заказчик в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляет полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, получателя средств федерального бюджета, главного администратора доходов федерального бюджета и администратора доходов федерального бюджета при обеспечении строительства объектов, а также при предоставлении ему субсидий из федерального бюджета в случаях, определенных статьей 5 настоящего Федерального закона.

3. В целях осуществления предусмотренных частью 2 настоящей статьи полномочий единый заказчик принимает решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации или подготавливает и вносит в Правительство Российской Федерации проекты решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Единый заказчик в целях осуществления возложенных на него функций и полномочий может являться ответственным исполнителем, соисполнителем, участником государственных программ Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Единый заказчик вправе обращаться от имени Российской Федерации с заявлениями о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права федеральной собственности на объекты, включенные в программу деятельности, а также на земельные участки, предоставленные единому заказчику в целях обеспечения строительства указанных объектов.

6. Единый заказчик осуществляет виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие целям его создания.

7. Единый заказчик осуществляет деятельность, направленную на осуществление возложенных на него функций и полномочий, а также в соответствии со своим уставом имеет право осуществлять приносящую доход деятельность, направленную на достижение целей создания единого заказчика в соответствии с настоящим Федеральным законом.

8. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют в отношении единого заказчика внешний государственный аудит (контроль), внутренний государственный финансовый контроль, контроль в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Статья 5. Имущество единого заказчика

1. Имущество единого заказчика формируется за счет имущественных взносов Российской Федерации, имущества, полученного в порядке правопреемства в результате реорганизации федеральных государственных учреждений, определенных Правительством Российской Федерации, субсидий из федерального бюджета на цели, не связанные с обеспечением строительства объектов, включенных в программу деятельности, а также имущества, приобретенного за счет имущественного взноса Российской Федерации, добровольных имущественных взносов, доходов, полученных единым заказчиком от осуществления своей деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.

2. Состав имущества, передаваемого единому заказчику в качестве имущественного взноса Российской Федерации, определяется Правительством Российской Федерации.

3. Порядок и сроки формирования имущества единого заказчика устанавливаются Правительством Российской Федерации в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

4. Предоставление единому заказчику средств федерального бюджета для формирования его имущества осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Имущество единого заказчика принадлежит единому заказчику на праве собственности и используется им для достижения целей его деятельности и осуществления возложенных на него функций и полномочий.

6. Направления расходования средств единого заказчика, полученных в том числе в результате приносящей доход деятельности, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7. Распоряжение имуществом единого заказчика осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом единого заказчика.

8. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень имущества единого заказчика, совершение сделок с которым подлежит согласованию с Правительством Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами.

9. Перечень имущества и (или) видов имущества единого заказчика, на которые не может быть обращено взыскание по обязательствам единого заказчика, определяется Правительством Российской Федерации.

Статья 6. Планирование деятельности единого заказчика

1. Единый заказчик осуществляет свою деятельность на основании стратегии развития единого заказчика и программы деятельности. Плановый период программы деятельности определяется наблюдательным советом единого заказчика (далее - наблюдательный совет) и не может быть менее двух лет.

2. Состав сведений, включаемых в программу деятельности, определяется наблюдательным советом с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

3. В программу деятельности включаются объекты, строительство которых предусмотрено решениями об осуществлении капитальных вложений в указанные объекты, а также объекты, финансовое обеспечение капитального ремонта которых осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Виды (категории) объектов, которые могут быть включены в программу деятельности в соответствии с настоящей частью, определяются Правительством Российской Федерации.

4. Объекты включаются в программу деятельности, если решениями, указанными в части 3 настоящей статьи, предусмотрено, что их строительство обеспечивается единым заказчиком.

5. Объекты включаются в программу деятельности на весь срок реализации решений, указанных в части 3 настоящей статьи, в том числе в случае, если такой срок превышает период, на который утверждена программа деятельности.

6. Внесение изменений в программу деятельности осуществляется на основании соответствующего решения наблюдательного совета.

7. По решению наблюдательного совета годовой финансовый план (бюджет) единого заказчика может утверждаться в составе программы деятельности.

Статья 7. Особенности обеспечения единым заказчиком строительства объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности

1. Единый заказчик не вправе осуществлять строительство объектов, указанных в части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, своими силами.

2. В отношении объектов, включенных в программу деятельности в соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, единый заказчик осуществляет закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Единый заказчик является застройщиком при обеспечении строительства объектов, включенных в программу деятельности, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

4. Единый заказчик является застройщиком при выполнении реконструкции или капитального ремонта объекта, включенного в программу деятельности в соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона и расположенного на земельном

участке, находящемся в государственной собственности и не предоставленном единому заказчику. В этом случае объект передается единому заказчику в безвозмездное пользование на время выполнения таких реконструкции или капитального ремонта по передаточному акту. Предоставление земельного участка единому заказчику для выполнения таких реконструкции или капитального ремонта не требуется. Риск случайной гибели или случайного повреждения переданного объекта в связи с выполнением таких реконструкции или капитального ремонта со дня подписания передаточного акта до их завершения несет единый заказчик. Порядок передачи такого объекта единому заказчику, порядок выполнения его реконструкции или капитального ремонта и порядок его приемки устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Единый заказчик при обеспечении строительства объектов, включенных в программу деятельности, осуществляет функции технического заказчика и проводит строительный контроль самостоятельно или путем привлечения им иных лиц.

6. Строительный контроль при обеспечении строительства объектов, включенных в программу деятельности в соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, проводится единым заказчиком, если иное не предусмотрено программой деятельности. По решению Правительства Российской Федерации в программу деятельности могут быть включены иные объекты федерального значения, объекты, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, в отношении которых строительный контроль проводится единым заказчиком.

Статья 8. Органы единого заказчика

1. Органами управления единого заказчика являются наблюдательный совет, правление единого заказчика (далее - правление) и генеральный директор единого заказчика (далее - генеральный директор).

2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью единого заказчика является ревизионная комиссия единого заказчика (далее - ревизионная комиссия).

Статья 9. Наблюдательный совет

1. Высшим органом управления единого заказчика является наблюдательный совет.

2. Положение о наблюдательном совете утверждается Правительством Российской Федерации.

3. Количественный состав наблюдательного совета не должен превышать девять членов. Председатель и члены наблюдательного совета назначаются Правительством Российской Федерации сроком на три года. В состав наблюдательного совета входит генеральный директор, являющийся членом наблюдательного совета по должности.

4. Председателем и членами наблюдательного совета могут являться лица, замещающие государственные должности, а также лица, являющиеся государственными гражданскими служащими.

5. Полномочия председателя и членов наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.

6. При осуществлении возложенных на единого заказчика функций и полномочий наблюдательный совет утверждает программу деятельности, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иными федеральными законами и уставом единого заказчика.

7. Порядок работы и проведения заседаний наблюдательного совета определяется положением о наблюдательном совете и (или) регламентом деятельности наблюдательного совета.

Статья 10. Правление

1. Коллегиальным исполнительным органом управления единого заказчика является правление.

2. Количественный состав правления определяется уставом единого заказчика. Генеральный директор входит в состав правления по должности и является его председателем.

3. Члены правления, за исключением генерального директора, назначаются на должность и освобождаются от должности наблюдательным советом по представлению генерального директора на срок, определенный уставом единого заказчика.

4. Полномочия правления определяются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и уставом единого заказчика.

5. Правление осуществляет подготовку и представление на утверждение наблюдательного совета программы деятельности.

Статья 11. Генеральный директор

1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом единого заказчика.

2. Генеральный директор назначается на должность сроком на три года в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

3. К компетенции генерального директора относятся вопросы осуществления руководства текущей деятельностью единого заказчика, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов управления единого заказчика.

4. Порядок осуществления генеральным директором своих полномочий устанавливается уставом единого заказчика.

Статья 12. Ревизионная комиссия

1. Ревизионная комиссия создается для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью единого заказчика.

2. Порядок деятельности ревизионной комиссии устанавливается настоящим Федеральным законом и положением о ревизионной комиссии. Положение о ревизионной комиссии утверждается наблюдательным советом.

3. Председатель и члены ревизионной комиссии назначаются наблюдательным советом на срок, определенный уставом единого заказчика. Члены ревизионной комиссии могут быть переназначены неограниченное количество раз.

4. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя и членов ревизионной комиссии принимается наблюдательным советом.

5. Члены ревизионной комиссии не могут замещать должности в органах управления единого заказчика.

6. К компетенции ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете единого заказчика;

2) проверка эффективности использования средств федерального бюджета единым заказчиком;

3) проверка эффективности использования имущества единого заказчика и иных ресурсов;

4) проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией;

5) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности единого заказчика, принимаемых наблюдательным советом, генеральным директором и правлением, настоящему Федеральному закону и иным нормативным правовым актам Российской Федерации;

6) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии положением о ревизионной комиссии.

Статья 13. Реорганизация и ликвидация единого заказчика

1. Реорганизация и ликвидация единого заказчика осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. Реорганизация единого заказчика может осуществляться с одновременным сочетанием преобразования и присоединения к нему одного или нескольких федеральных государственных учреждений, определенных Правительством Российской Федерации, на основании решений Правительства Российской Федерации.

Статья 14. О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225; 2015, N 10, ст. 1418; N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4339, 4350; 2016, N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4269, 4282, 4298, 4306; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765, 4766; 2018, N 1, ст. 90; N 27, ст. 3947, 3954; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5133; N 52, ст. 8100; N 53, ст. 8411; 2019, N 31, ст. 4442; N 52, ст. 7820; 2020, N 12, ст. 1658; N 29, ст. 4504, 4512; N 42, ст. 6505) следующие изменения:

1) пункт 11 статьи 391 после слов "государственным корпорациям" дополнить словами ", публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства";

2) пункт 2 статьи 396 дополнить подпунктом 40 следующего содержания:

"40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".";

3) пункт 2 статьи 3910 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".".

Статья 15. О внесении изменения в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Статью 521 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2014, N 43, ст. 5799; 2017, N 11, ст. 1538; 2019, N 29, ст. 3853) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" в целях обеспечения реконструкции объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности указанной компании на текущий год и плановый период, с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия.".

Статья 16. О внесении изменения в Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; N 30, ст. 3122; 2006, N 1, ст. 17; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 21, ст. 2455; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 19; N 11, ст. 1261; N 19, ст. 2283; N 29, ст. 3611; N 48, ст. 5723; N 52, ст. 6419, 6427; 2010, N 31, ст. 4209; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 6993; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4563, 4594; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4072; N 52, ст. 6976; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 52, 72; N 9, ст. 1195; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4347, 4376; 2016, N 1, ст. 22; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4305, 4306; 2017, N 1, ст. 35; N 25, ст. 3593, 3595; N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765; N 49, ст. 7332; N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 39, 90; N 10, ст. 1437; N 32, ст. 5135; 2019, N 18, ст. 2224; N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4426, 4442; N 52, ст. 7790; 2020, N 24, ст. 3740; N 29, ст. 4504; N 31, ст. 5013) дополнить статьей 1016 следующего содержания:

"Статья 1016

Особенности реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" на текущий год и плановый период, а также проведения строительного контроля в отношении объектов, включенных в указанную программу деятельности, устанавливаются Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".".

Статья 17. О внесении изменения в Федеральный закон "О защите конкуренции"

Часть 1 статьи 171 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2008, N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3610; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; 2011, N 10, ст. 1281; N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6961; 2015, N 29, ст. 4350; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 24, ст. 3402; N 53, ст. 8498; 2019, N 49, ст. 6962; 2020, N 17, ст. 2718) дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17) публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" в случае, если такое имущество передается в целях обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период.".

Статья 18. О внесении изменения в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6961; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4375; 2016, N 27, ст. 4169, 4254; 2017, N 1, ст. 15; N 24, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 54, 80, 89; N 27, ст. 3957; N 32, ст. 5134; N 45, ст. 6846; N 49, ст. 7524; 2019, N 18, ст. 2194) дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией "Единый заказчик в сфере строительства" в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период за счет средств федерального бюджета.".

Статья 19. О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; 2015, N 1, ст. 51; N 29, ст. 4342, 4353; 2016, N 27, ст. 4254; 2017, N 1, ст. 15; N 24, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 88; N 27, ст. 3957; N 53, ст. 8428; 2019, N 14, ст. 1463; N 18, ст. 2194, 2195; N 52, ст. 7767) следующие изменения:

1) пункт 5 части 1 статьи 3 после слов "Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"," дополнить словами "публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства",";

2) статью 15 дополнить частью 42 следующего содержания:

"42. Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" осуществляет закупки в целях выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период за счет средств федерального бюджета в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.".

Статья 20. О внесении изменения в Федеральный закон "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 236-Ф3 "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 49, ст. 7524) после слов "Российская Федерация," дополнить словами "федеральных государственных учреждений в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",".

Статья 21. Заключительные положения

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иные федеральные законы, касающиеся создания, реорганизации, деятельности публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", распространяются на такие создание, реорганизацию, деятельность в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

2. К созданию единого заказчика, реорганизации единого заказчика в соответствии с частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (далее в настоящей статье - реорганизация единого заказчика) не применяются правила абзаца третьего пункта 4 статьи 57, статьи 60, пункта 3 статьи 268, пункта 3 статьи 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктов 1 и 2 статьи 131 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", части 2 статьи 18 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", части 6 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", части 1 статьи 19 и части 3 статьи 20 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Единый заказчик является правопреемником федеральных государственных учреждений, путем реорганизации которых он создан, и федеральных государственных учреждений, преобразование и присоединение которых к единому заказчику осуществляются при реорганизации единого заказчика (далее - учреждения), в том числе процессуальным правопреемником учреждений в гражданском и уголовном судопроизводстве, в судопроизводстве в арбитражных судах, в производстве по делам об административных правонарушениях, а также правопреемником учреждений в отношении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности учреждений.

4. Со дня государственной регистрации единого заказчика в едином государственном реестре юридических лиц (далее - государственная регистрация единого заказчика) или в случае реорганизации единого заказчика со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения:

1) к единому заказчику в неизменном виде переходят все права и обязанности учреждений, в том числе по договорам (контрактам, соглашениям), за исключением прав учреждений на движимое и недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении, и земельные участки, предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование учреждений. При этом заключение дополнительных соглашений к заключенным учреждениями договорам (контрактам, соглашениям) не требуется;

2) указанные в пункте 1 настоящей части права оперативного управления движимым и недвижимым имуществом и постоянного (бессрочного) пользования земельными участками прекращаются. Государственная регистрация прекращения указанных прав учреждений осуществляется по заявлению единого заказчика;

3) движимое и недвижимое имущество учреждений, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, считается переданным единому заказчику в безвозмездное пользование. Указанное имущество может быть передано единому заказчику в качестве имущественного взноса Российской Федерации;

4) единый заказчик осуществляет свою деятельность на основании лицензий, иных разрешительных документов и документов об аккредитации, выданных учреждениям, в пределах срока действия указанных лицензий и документов без обязательного их переоформления или повторной выдачи. При этом единый заказчик вправе обратиться в лицензирующий или иной орган с требованием о внесении изменений в государственные реестры и (или) о выдаче документов, учитывающих создание или реорганизацию единого заказчика;

5) к единому заказчику переходят права и обязанности главного распорядителя средств федерального бюджета, получателя средств федерального бюджета, главного администратора доходов федерального бюджета, администратора доходов федерального бюджета, соисполнителя, участника государственных программ Российской Федерации, государственного заказчика федеральных целевых программ в отношении объектов, строительство которых по состоянию на указанный день обеспечивалось на основании государственных контрактов (контрактов), заказчиками по которым являлись учреждения.

5. Недвижимое имущество учреждений, передаваемое единому заказчику в качестве имущественного взноса Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 4 настоящей статьи, оценивается по его кадастровой стоимости, действующей на день его передачи единому заказчику в качестве имущественного взноса Российской Федерации, а в случае отсутствия таковой - по его рыночной стоимости на указанный день.

6. Сообщение о реорганизации учреждений подлежит размещению в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации учреждений.

7. Реорганизация учреждений не является основанием для прекращения или изменения обязательств учреждений, возникших до дня принятия решения об их реорганизации, в том числе обязательств, возникших из договоров, сторонами которых являются учреждения.

8. Реорганизация учреждений, предусмотренная настоящим Федеральным законом, не является основанием для прекращения обременений и обязательств, возникших на основании федерального закона.

9. После определения Правительством Российской Федерации учреждений, путем реорганизации которых создается единый заказчик, и утверждения устава единого заказчика, назначения органов управления единого заказчика в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, единоличный исполнительный орган реорганизуемого федерального государственного учреждения, определенного Правительством Российской Федерации, представляет заявление о государственной регистрации единого заказчика и предусмотренные законодательством Российской Федерации документы в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (далее - регистрирующий орган). При представлении указанных документов передаточный акт не представляется.

10. При осуществлении реорганизации учреждений, предусмотренной настоящим Федеральным законом, составление передаточного акта не требуется.

11. Регистрирующий орган уведомляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности учреждений в связи с их реорганизацией.

12. Со дня государственной регистрации единого заказчика до утверждения программы деятельности единым заказчиком обеспечиваются выполнение инженерных изысканий, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция (в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), капитальный ремонт, снос объектов, которые по состоянию на указанный день обеспечивались на основании государственных контрактов, заказчиками по которым являлись учреждения, путем реорганизации которых создан единый заказчик.

Статья 22. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин