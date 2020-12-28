Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 449-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О национальной платежной системе""

Новости

Министр здравоохранения стал самым популярным политиком Германии 18:48
В Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвайную остановку 17:49
Хабенский, Бутусов и Розенбаум украсили новогоднюю елку в Кронштадте 17:44
В Баварии возник сбой в вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата 17:34
"Зенит" предложил 40 миллионов евро за Ришарлисона 17:07
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 17:04
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса 16:55
Завершены съемки нового "Властелина колец" 16:53
В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку 16:45
Назван неожиданный симптом рака печени 16:41
Добронравов объяснил успех фильма "Т-34" 16:37
Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной 16:31
У президента Абхазии диагностировали коронавирус 16:29
В московском метро мужчина устроил дебош и умер 16:00
Песков сравнил меры России в пандемию и действия зарубежных стран 15:46
Ресторану Balagan грозит штраф за нарушение антикоронавирусных мер 15:45
Песков рассказал об иммунитете Путина от нападок 15:33
В Петербурге мужчина устроил стрельбу из-за катания на ватрушке 15:01
"Би-2" сняли видео вместе с Ноной Гришаевой и Викторией Толстогановой 14:57
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов 14:39
WhatsApp не прекратит работать на "миллионах" устройств с 1 января 14:18
В Екатеринбурге на час задержали вылет самолета из-за пассажирки без маски 14:02
В Петербурге поезд сбил 11-летнего мальчика 13:05
Воронежскую больницу проверят после смерти пациентки 12:50
Ученые: Новый штамм коронавируса стал более заразным для детей 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 449-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О национальной платежной системе""

Дата подписания 22 декабря 2020 г.
Опубликован 28 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о национальной платежной системе

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в часть 21 статьи 7 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2013, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; 2018, N 27, ст. 3950; 2019, N 12, ст. 1223; N 27, ст. 3538; N 31, ст. 4423) изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: "Положение настоящей части не распространяется на случаи, при которых в соответствии с договором, заключенным оператором электронных денежных средств с клиентом - физическим лицом, при переводе электронных денежных средств и при совершении операций, предусмотренных частью 20 настоящей статьи, клиент - физическое лицо может выступать плательщиком исключительно в целях оплаты услуг по перевозке пассажиров и багажа, и (или) услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, и (или) услуг по предоставлению дополнительного образования, оказываемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми оператором электронных денежных средств заключены договоры о приеме электронных средств платежа или с которыми платежным агрегатором, привлеченным оператором электронных денежных средств, заключены договоры, предусмотренные частью 3 статьи 141 настоящего Федерального закона, и (или) в целях исполнения обязательств перед оператором электронных денежных средств.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин