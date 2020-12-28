Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 449-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О национальной платежной системе""

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в часть 21 статьи 7 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2013, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; 2018, N 27, ст. 3950; 2019, N 12, ст. 1223; N 27, ст. 3538; N 31, ст. 4423) изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: "Положение настоящей части не распространяется на случаи, при которых в соответствии с договором, заключенным оператором электронных денежных средств с клиентом - физическим лицом, при переводе электронных денежных средств и при совершении операций, предусмотренных частью 20 настоящей статьи, клиент - физическое лицо может выступать плательщиком исключительно в целях оплаты услуг по перевозке пассажиров и багажа, и (или) услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, и (или) услуг по предоставлению дополнительного образования, оказываемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми оператором электронных денежных средств заключены договоры о приеме электронных средств платежа или с которыми платежным агрегатором, привлеченным оператором электронных денежных средств, заключены договоры, предусмотренные частью 3 статьи 141 настоящего Федерального закона, и (или) в целях исполнения обязательств перед оператором электронных денежных средств.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин