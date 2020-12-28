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28.12.2020 01:09
Рубрика: Власть

В Совфеде - новый порядок

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
Состав верхней палаты парламента может расшириться, а часть сенаторов получит мандаты пожизненно. Закон о новом порядке формирования Совета Федерации публикует "Российская газета". Документ был предложен президентом в развитие новых положений Конституции.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сейчас Совет Федерации - палата регионов, в нее входит по одному представителю от законодательной и исполнительной ветвей власти каждого субъекта РФ. Всего Совфед насчитывает 170 человек. До принятия поправок в Конституцию президент имел право назначить еще не более 17 сенаторов - представителей Российской Федерации, но ни разу этой возможностью не воспользовался.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Теперь правила меняются, и в палате появляются разные категории сенаторов. Для представителей регионов порядок прежний: одного делегирует в Совфед губернатор, другого - Законодательное собрание из числа своих депутатов. Срок работы этих сенаторов зависит от срока полномочий органа, который они представляют.

А дальше - все по-новому. Президентская квота увеличивается с 17 до 30 человек. В законе указано, что они назначаются на шестилетний срок, но семеро могут получить мандаты пожизненно. Это граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной.

Критерии отбора кандидатов на должности сенаторов - представителей Российской Федерации определяет президент, равно как и порядок их назначения. Они должны соответствовать общим требованиям: быть не моложе 30 лет, обладать безупречной репутацией, постоянно проживать в России и не иметь иностранного паспорта или вида на жительство.

По словам главы Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, основанием для включения их в состав палаты станет указ главы государства. В публикуемом законе лишь указано, что сенаторы - представители РФ должны закрыть счета в зарубежных банках до подписания указа о наделении полномочиями.

Еще одна новелла касается экс-президента России. У него теперь тоже появляется право стать пожизненным сенатором. Бывший глава государства может написать заявление о наделении его полномочиями члена Совфеда (либо отказаться от этого). "Заявление может быть подано однократно", - уточнил Андрей Клишас.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Закон, как известно, обратной силы не имеет, поэтому в документе предусмотрено переходное положение для президента РФ, прекратившего исполнение своих обязанностей до принятия этого закона. Он также сможет подать заявление и получить пожизненно сенаторские полномочия. Это право возникает у него сразу после вступления закона в силу.

Документ также вносит ряд уточнений, касающихся всех членов Совета Федерации. В нем перечислены номера статей Уголовного кодекса, осужденные по которым не смогут претендовать на сенаторское кресло. Раньше запрет касался только совершивших особо тяжкие преступления. Теперь путь в верхнюю палату закрывает и обвинительный приговор по статьям средней тяжести. Даже после того, как судимость снята или погашена, будут действовать сроки ограничения: за особо тяжкие преступления - 15 лет, за тяжкие - 10 лет и средней тяжести - 5 лет. В течение этого времени человек не сможет претендовать на место в Совфеде.

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