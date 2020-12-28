Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1. Основы формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

1. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) в соответствии с Конституцией Российской Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации.

2. В Совет Федерации входят:

1) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта Российской Федерации - на срок полномочий соответствующего органа;

2) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки (далее - Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий), - пожизненно. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, вправе отказаться от полномочий сенатора Российской Федерации;

3) не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом Российской Федерации, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

3. Наделение полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации осуществляется соответственно законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации нового созыва и вновь избранным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на срок полномочий указанного органа на основе волеизъявления избирателей данного субъекта Российской Федерации.

4. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, в том числе до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, реализует свое право на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации в случае принятия им соответствующего решения.

5. Сенаторы Российской Федерации - представители Российской Федерации, за исключением представителей Российской Федерации, осуществляющих полномочия сенаторов Российской Федерации пожизненно, назначаются Президентом Российской Федерации сроком на шесть лет.

6. Совет Федерации формируется и структурируется по непартийному принципу. Сенаторы Российской Федерации не создают фракции и партийные объединения.

Статья 2. Требования, предъявляемые к гражданам Российской Федерации, претендующим на осуществление полномочий сенаторов Российской Федерации

1. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

2. Представителями Российской Федерации, осуществляющими полномочия сенаторов Российской Федерации пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

3. Не может претендовать на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации гражданин Российской Федерации:

1) признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления на день принятия решения о назначении выборов соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо на день вступления в силу указа Президента Российской Федерации о назначении сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации, либо на день подачи письменного заявления, подтверждающего решение Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, - до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступления экстремистской направленности, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление на день принятия решения о назначении выборов соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо на день вступления в силу указа Президента Российской Федерации о назначении сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации, либо на день подачи письменного заявления, подтверждающего решение Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации, если на такого гражданина не распространяется действие пунктов 4 и 5 настоящей части;

7) осужденный к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595,частью второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющий на день принятия решения о назначении выборов соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо на день вступления в силу указа Президента Российской Федерации о назначении сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации, либо на день подачи письменного заявления, подтверждающего решение Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутый административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 или 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - до истечения срока, в течение которого гражданин Российской Федерации считается подвергнутым административному наказанию.

4. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин Российской Федерации, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5 части 3 настоящей статьи, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

Статья 3. Кандидаты для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации

1. Кандидатом для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории данного субъекта Российской Федерации в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению.

2. Кандидатом для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации может быть только депутат этого органа, отвечающий требованиям, предусмотренным статьей 2 настоящего Федерального закона, а также частью 1 настоящей статьи.

3. В случае, если конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, кандидатами для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранный по одномандатному избирательному округу, образованному на территории данного субъекта Российской Федерации, либо входивший в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов, соответствующую данному субъекту Российской Федерации, или группе субъектов Российской Федерации, в которую входит данный субъект Российской Федерации, или части территории данного субъекта Российской Федерации, депутат законодательного (представительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации, депутат представительного органа муниципального образования, расположенного на территории данного субъекта Российской Федерации, отвечающие требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи. В данном случае кандидатом для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации также может быть сенатор Российской Федерации - представитель от законодательного (представительного) или исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации, который на день представления Президентом Российской Федерации в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) получит поддержку не менее 10 процентов от числа представительных органов муниципальных образований данного субъекта Российской Федерации. Поддержка кандидата осуществляется решением представительного органа муниципального образования, принимаемым большинством голосов от общего числа депутатов указанного органа в порядке, установленном его регламентом. Такое решение может быть принято не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за 25 дней до дня голосования по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В случае, если голосование по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) должно быть проведено в год проведения выборов нового состава депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, такое решение может быть принято не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 5 дней до дня голосования на выборах депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

4. Требование о постоянном проживании на территории субъекта Российской Федерации, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не распространяется на кандидата для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации, который:

1) на день голосования на выборах соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации является:

а) сенатором Российской Федерации - представителем от данного субъекта Российской Федерации;

б) депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

избранным по одномандатному избирательному округу, образованному на территории данного субъекта Российской Федерации;

входившим в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов, соответствующую данному субъекту Российской Федерации, или группе субъектов Российской Федерации, в которую входит данный субъект Российской Федерации, или части территории данного субъекта Российской Федерации;

в) лицом, имеющим воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции;

г) лицом, замещающим должность федеральной государственной гражданской службы и имеющим классный чин, соответствующий воинскому званию генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала;

2) в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации:

а) проходит или проходил военную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации, налоговых органах Российской Федерации, Следственном комитете Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах прокуратуры Российской Федерации на территории данного субъекта Российской Федерации;

б) проходит или проходил дипломатическую службу и имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла;

в) являлся сенатором Российской Федерации (членом Совета Федерации) - представителем от законодательного (представительного) или исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации;

г) замещает или замещал должности федеральной государственной гражданской службы на территории данного субъекта Российской Федерации;

д) замещает или замещал государственные должности или должности государственной гражданской службы данного субъекта Российской Федерации;

е) замещает или замещал муниципальные должности или должности муниципальной службы данного субъекта Российской Федерации.

5. Кандидат для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации, которому не запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, обязан закрыть такие счета (вклады), прекратить такое хранение наличных денежных средств и ценностей и (или) осуществить отчуждение таких финансовых инструментов до регистрации избирательной комиссией субъекта Российской Федерации соответствующего кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо до рассмотрения законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации соответствующей кандидатуры на указанную должность. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Статья 4. Порядок наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, отвечающие требованиям, предусмотренным статьями 2 и 3 настоящего Федерального закона, вносятся на рассмотрение этого органа его председателем, фракцией или группой депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов этого органа. Председатель, фракция, группа депутатов вправе внести на рассмотрение законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации не более одной кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации.

2. Рассмотрение законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации кандидатуры (кандидатур) для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с регламентом этого органа.

3. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов этого органа и оформляется постановлением законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

4. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации должно быть принято в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации нового созыва, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий этого органа предыдущего созыва.

5. В случае, если все депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации избраны по одномандатным избирательным округам, депутат этого органа, наделенный полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от этого органа, вправе совмещать осуществление полномочий сенатора Российской Федерации и депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Статья 5. Порядок наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

1. В случае, если высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории данного субъекта Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", каждый кандидат на данную должность представляет в соответствующую избирательную комиссию три кандидатуры, отвечающие требованиям, предусмотренным статьями 2 и 3 настоящего Федерального закона, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. При этом одна и та же кандидатура для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не может быть представлена разными кандидатами на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Список кандидатур и сведения о кандидатурах представляются кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствующую избирательную комиссию одновременно с документами, необходимыми для его регистрации в качестве кандидата на указанную должность.

2. В случае, если конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, кандидат на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) представляет в законодательный (представительный) орган государственной власти данного субъекта Российской Федерации три кандидатуры, отвечающие требованиям, предусмотренным статьями 2 и 3 настоящего Федерального закона, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. При этом одна и та же кандидатура для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не может быть представлена разными кандидатами на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Список кандидатур и сведения о кандидатурах (фамилия, имя, отчество; дата рождения; наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства; основное место работы или службы, занимаемая должность либо в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) представляются кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в законодательный (представительный) орган государственной власти данного субъекта Российской Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования в указанном органе по его кандидатуре.

3. Сведения о кандидатурах, указанных в части 1 настоящей статьи (фамилия, имя, отчество; дата рождения; наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства; основное место работы или службы, занимаемая должность либо в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), размещаются на информационном стенде в помещении для голосования с указанием представившего их кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также могут доводиться до сведения избирателей иными способами, предусмотренными законом.

4. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации должно быть принято вновь избранным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не позднее чем на следующий день после дня его вступления в должность. Данное решение оформляется соответствующим указом (постановлением).

5. В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), избранного гражданами Российской Федерации, проживающими на территории данного субъекта Российской Федерации, или депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и назначения временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) сенатор Российской Федерации - представитель от исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации продолжает осуществлять свои полномочия до вступления в силу решения вновь избранного высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о наделении полномочиями нового сенатора Российской Федерации.

Статья 6. Порядок реализации права Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации

1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, принявший решение об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации, подает в Совет Федерации письменное заявление, подтверждающее такое решение. Заявление может быть подано однократно.

2. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, которому не запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, обязан закрыть такие счета (вклады), прекратить такое хранение наличных денежных средств и ценностей и (или) осуществить отчуждение таких финансовых инструментов до подачи им заявления, указанного в части 1 настоящей статьи.

Статья 7. Сенаторы Российской Федерации - представители Российской Федерации

1. Кандидатура для назначения сенатором Российской Федерации - представителем Российской Федерации должна соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 2 настоящего Федерального закона.

2. Кандидат для назначения сенатором Российской Федерации - представителем Российской Федерации, которому не запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, обязан закрыть такие счета (вклады), прекратить такое хранение наличных денежных средств и ценностей и (или) осуществить отчуждение таких финансовых инструментов до дня вступления в силу указа Президента Российской Федерации о назначении сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации.

Статья 8. Документы, представляемые кандидатом для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации

1. Кандидат для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации обязан представить в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации или высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации):

1) сведения о размере и об источниках своих доходов, а также доходов своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году, в котором он может быть наделен полномочиями сенатора Российской Федерации;

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, а также его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности;

3) заявление с обязательством в случае наделения полномочиями сенатора Российской Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом сенатора Российской Федерации;

4) сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также сведения о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации и о таких обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в отношении каждой сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

2. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, принявший решение об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации, наряду с письменным заявлением, подтверждающим такое решение, представляет в Совет Федерации документы, перечисленные в пунктах 1-6 части 1 настоящей статьи.

3. Кандидат для назначения сенатором Российской Федерации - представителем Российской Федерации обязан представить Президенту Российской Федерации документы, перечисленные в пунктах 1-6 части 1 настоящей статьи.

Статья 9. Обнародование решения о наделении полномочиями (назначении) сенатора Российской Федерации. Направление решения о наделении полномочиями (назначении) сенатора Российской Федерации в Совет Федерации

1. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем вступления в силу такого решения, направляет его в Совет Федерации и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

2. Президент Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем вступления в силу указа о назначении сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации, направляет указ в Совет Федерации и размещает его на своем официальном сайте в сети "Интернет".

Статья 10. Обнародование информации об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации Президентом Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий

Информация об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации Президентом Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий, размещается на официальном сайте Совета Федерации в сети "Интернет" не позднее дня, следующего за днем поступления в Совет Федерации заявления, указанного в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Статья 11. Начало и прекращение полномочий сенатора Российской Федерации

1. Полномочия сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации начинаются со дня вступления в силу решения соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации.

2. Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта Российской Федерации в трехдневный срок со дня вступления в силу решения о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации направляет в Совет Федерации и орган государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший указанное решение, копии заявления об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом сенатора Российской Федерации.

3. Осуществление полномочий сенатора Российской Федерации Президентом Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий, начинается со дня поступления в Совет Федерации заявления, указанного в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

4. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, принявший решение об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации, в трехдневный срок со дня поступления в Совет Федерации заявления, указанного в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, направляет в Совет Федерации заявление об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом сенатора Российской Федерации.

5. Полномочия сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации, назначенного указом Президента Российской Федерации, начинаются со дня вступления в силу этого указа.

6. Сенатор Российской Федерации - представитель Российской Федерации, назначенный указом Президента Российской Федерации, в трехдневный срок со дня вступления в силу этого указа направляет в Совет Федерации и Президенту Российской Федерации копии заявления об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом сенатора Российской Федерации.

7. Полномочия сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации прекращаются со дня вступления в силу решения соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации о наделении полномочиями нового сенатора Российской Федерации - представителя от этого органа в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

8. Полномочия сенатора Российской Федерации, осуществляемые Президентом Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий, и сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации, назначенного Президентом Российской Федерации пожизненно, прекращаются по соответствующему заявлению.

9. Полномочия сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации, назначенного указом Президента Российской Федерации, прекращаются по истечении шести лет со дня вступления в силу этого указа.

Статья 12. Порядок наделения полномочиями нового сенатора Российской Федерации в случае досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации

1. Полномочия сенатора Российской Федерации прекращаются досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

2. В случае досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации решение о наделении полномочиями нового сенатора Российской Федерации - представителя от этого органа должно быть принято в порядке, установленном статьей 4 настоящего Федерального закона, не позднее чем через один месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего сенатора Российской Федерации.

3. В случае досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в десятидневный срок наделяет полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от этого органа одну из кандидатур, которые были представлены им в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 настоящего Федерального закона при проведении выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

4. В случае принятия Советом Федерации постановления о досрочном прекращении полномочий сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами "в" - "г" части первой статьи 4 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", по истечении установленного законодательством Российской Федерации срока обращения в Верховный Суд Российской Федерации гражданина Российской Федерации, в отношении которого принято указанное постановление, с заявлением о его оспаривании либо, если такой гражданин обратился в суд, после вступления в законную силу решения суда о признании законным постановления Совета Федерации о досрочном прекращении полномочий сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации принимается решение о наделении полномочиями нового сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации в порядке и сроки, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи.

5. В случае, если на день досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации будет установлено, что ни одна кандидатура из списка кандидатур, указанного в частях 1 и 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, не может быть наделена полномочиями сенатора Российской Федерации, кандидатурой для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации может быть:

1) депутат законодательного (представительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации. При этом в случае, если все депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации избраны по одномандатным избирательным округам, депутат этого органа, наделенный полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, вправе совмещать осуществление полномочий сенатора Российской Федерации и депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

2) депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

а) избранный по одномандатному избирательному округу, образованному на территории данного субъекта Российской Федерации;

б) входивший в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов, соответствующую данному субъекту Российской Федерации, или группе субъектов Российской Федерации, в которую входит данный субъект Российской Федерации, или части территории данного субъекта Российской Федерации;

3) лицо, которое замещало должность высшего должностного лица данного субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации);

4) лицо, имеющее воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции;

5) лицо, замещающее должность федеральной государственной гражданской службы и имеющее классный чин, соответствующий воинскому званию генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала;

6) лицо, которое в совокупности в течение пяти лет, предшествующих наделению полномочиями сенатора Российской Федерации:

а) проходит или проходило военную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации, налоговых органах Российской Федерации, Следственном комитете Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах прокуратуры Российской Федерации на территории данного субъекта Российской Федерации;

б) проходит или проходило дипломатическую службу и имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла;

в) являлось сенатором Российской Федерации (членом Совета Федерации) - представителем от законодательного (представительного) или исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации;

г) замещает или замещало должности федеральной государственной гражданской службы на территории данного субъекта Российской Федерации;

д) замещает или замещало государственные должности или должности государственной гражданской службы данного субъекта Российской Федерации;

е) замещает или замещало муниципальные должности или должности муниципальной службы данного субъекта Российской Федерации.

6. Кандидатура для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации должна соответствовать требованиям, предусмотренным статьями 2 и 3 настоящего Федерального закона.

7. В случае, если полномочия сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации прекращены досрочно в период после досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), наделение полномочиями нового сенатора Российской Федерации - представителя от этого органа осуществляется временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не позднее чем через 10 дней со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего сенатора Российской Федерации и оформляется соответствующим указом (постановлением). Кандидатурой для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации в таком случае может быть:

1) одна из кандидатур, представленных в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 настоящего Федерального закона при проведении выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), полномочия которого прекращены досрочно;

2) депутат законодательного (представительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации. При этом в случае, если все депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации избраны по одномандатным избирательным округам, депутат этого органа, наделенный полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, вправе совмещать осуществление полномочий сенатора Российской Федерации и депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

а) избранный по одномандатному избирательному округу, образованному на территории данного субъекта Российской Федерации;

б) входивший в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов, соответствующую данному субъекту Российской Федерации, или группе субъектов Российской Федерации, в которую входит данный субъект Российской Федерации, или части территории данного субъекта Российской Федерации;

4) лицо, которое замещало должность высшего должностного лица данного субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации);

5) лицо, имеющее воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции;

6) лицо, замещающее должность федеральной государственной гражданской службы и имеющее классный чин, соответствующий воинскому званию генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала;

7) лицо, которое в совокупности в течение пяти лет, предшествующих наделению полномочиями сенатора Российской Федерации:

а) проходит или проходило военную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации, налоговых органах Российской Федерации, Следственном комитете Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах прокуратуры Российской Федерации на территории данного субъекта Российской Федерации;

б) проходит или проходило дипломатическую службу и имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла;

в) являлось сенатором Российской Федерации (членом Совета Федерации) - представителем от законодательного (представительного) или исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации;

г) замещает или замещало должности федеральной государственной гражданской службы на территории данного субъекта Российской Федерации;

д) замещает или замещало государственные должности или должности государственной гражданской службы данного субъекта Российской Федерации;

е) замещает или замещало муниципальные должности или должности муниципальной службы данного субъекта Российской Федерации.

8. Кандидатура для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации должна соответствовать требованиям, предусмотренным статьями 2 и 3 настоящего Федерального закона.

9. В случае, если на день досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации до истечения срока полномочий такого сенатора Российской Федерации оставалось менее трех месяцев, наделение полномочиями нового сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не допускается.

10. В случае досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации его должность считается вакантной до назначения Президентом Российской Федерации нового сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации.

Статья 13. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации

Признать утратившими силу:

1) Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6952);

2) статью 4 Федерального закона от 2 апреля 2013 года N З0-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1638);

3) статью 21 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2329);

4) статью 3 Федерального закона от 2 июля 2013 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3439);

5) статью 1 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 191-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 8 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3397);

6) Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 196-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3402);

7) Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 417-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 9 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 49, ст. 6926);

8) Федеральный закон от 2 мая 2015 года N 123-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 18, ст. 2626);

9) Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 310-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4243);

10) статью 20 Федерального закона от 28 декабря 2016 года N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 46);

11) Федеральный закон от 1 июля 2017 года N 140-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 27, ст. 3937);

12) статью 125 Федерального закона от 1 октября 2019 года N 328-ФЗ "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 40, ст. 5488);

13) Федеральный закон от 2 декабря 2019 года N 424-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 49, ст. 6983).

Статья 14. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе направить в Совет Федерации заявление, предусмотренное частью 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин