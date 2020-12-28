СИЗО и исправительные центры в регионах разместят в едином комплексе

В понедельник стало известно, в каком направлении будет развиваться наша пенитенциарная система. Главный принцип - объединение под одной крышей. Таким образом, арестант следственного изолятора после вынесения приговора должен будет переехать всего лишь в соседнее здание. Отпадет надобность в этапировании осужденных и при смене режима их отбывания, поскольку колонии всех типов, а также исправительные центры для осужденных к принудительным работам будут также уживаться по соседству друг с другом.

"Сегодня мы работаем над предложением о пилотном проекте в одном из регионов - я не хотел бы пока называть его, - где хотим сосредоточить все 20 учреждений уголовно-исполнительной системы, которые там находятся. Расположить их в одном месте недалеко от областного центра, чтобы было удобно всем", - цитирует ТАСС министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

По его словам, новое мультиучреждение предполагается разместить в 5-6 км от города с учетом транспортной доступности, включая общественный транспорт. "В поддержку этого проекта я хотел бы сказать, что мы создаем по сути новую реальность. Учреждение, проект которого мы сейчас разрабатываем, не будет выглядеть агрессивно, брутально. В этом учреждении мы не увидим никакой колючей проволоки. В целом мы говорим о том, что создаем человеческие условия для людей, которые совершили преступление, но тем не менее являются нашими гражданами, а также создаем условия для людей, которые несут там службу", - пояснил Чуйченко.

Согласно готовящемуся проекту, в учреждении нового типа планируется разместить также кабинеты адвокатов, офисы контролирующих органов, в том числе и офис общественной наблюдательной комиссии (ОНК - правозащитники, которые инспектируют места заключения). Отмечается, что расположение учреждения за пределами городской черты позволит решить проблему глушения мобильной связи. Кроме того, новая суперколония станет более эффективной с точки зрения экономики и управления - с единой службой закупок и хранения, едиными мощностями для трудоустройства осужденных, единым хорошо оборудованным медицинским комплексом, а также лучшими условиями для сотрудников, которые будут нести там службу.

Ранее Константин Чуйченко заявлял, что все колонии и СИЗО планируется вывести за черту российских городов. Вчера он пояснил, что эта идея вовсе не имеет целью затруднить работу адвокатам или правозащитникам. "Учреждения уголовно-исправительной системы не должны находиться рядом со стадионом или рядом со школой. Другое дело, что учреждения надо располагать в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, чтобы всем было удобно - и сотрудникам, и следователям, и правозащитникам", - пояснил глава Минюста.