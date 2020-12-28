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28.12.2020 12:21
Рубрика: Культура

Стала известна дата выхода сериала по прозе Дмитрия Глуховского

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено КиноПоиск HD Фото: Предоставлено КиноПоиск HD
Фото: Предоставлено КиноПоиск HD

Один из самых ожидаемых сериалов 2021 года - "Топи" - мистическая утопия по сценарию Дмитрия Глуховского. В понедельник КиноПоиск HD объявил дату выхода сериала - ждать осталось недолго, он появится в онлайн-кинотеатре уже 28 января. Также представлен новый трейлер проекта.

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"РГ" писала о том, что это история о пяти москвичах, которые сбегают в чудотворный монастырь от своих проблем, но в итоге оказываются в российской глубинке с ними один на один. Короткометражный фильм "Сера" - часть вселенной сериала "Топи" - признан лучшим коротким метром на "Кинотавре". Более того, он вошел в список лучших короткометражных фильмов 2020-го года.

В главных ролях в сериале "Топи": Иван Янковский и Тихон Жизневский - в эти дни кинозрители обсуждают их ярчайшие работы в фильме "Огонь". Также в сериале снимались Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова, Максим Суханов, Марина Васильева и другие актеры. Режиссер сериала - Владимир Мирзоев ("Борис Годунов", "Время женщин"). Продюсеры - Владимир Маслов, Бинке Анисимов, Ибрагим Магомедов, Ольга Филипук, Александра Ремизова, Мария Трубникова.

"Топи" - для меня очень личная история. Персонажи, которых вы там встретите - это не архетипические сказочные герои, это доведенные до гротеска люди, которыми я был окружен в детстве, когда жил в деревне. "Топи" - о том, какой ценой люди моего поколения, которые никогда не сталкивались в жизни с настоящими испытаниями, готовы выкупать свою жизнь и свободу. Я не обещаю вам обычную детскую сказку, я просто запущу вас к себе в подсознание", - рассказал Дмитрий Глуховский, автор идеи и сценария.

Всего в сериале семь серий по 50 минут. 28 января на КиноПоиске появятся первые эпизоды.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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