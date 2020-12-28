Указ главы Республики Тыва от 25 декабря 2020 года № 305 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о продлении режима самоизоляции для отдельных категорий граждан от 21 декабря 2020 г. № 17-00-02/04-6643-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV, на территории Республики Тыва" следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктами 16-19 следующего содержания:

"16) обеспечить выполнение медицинскими организациями Республики Тыва лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, не позднее 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование;

17) обеспечить контроль за своевременностью подачи в Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва подведомственными медицинскими организациями реестров с расчетом отработанных смен медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, для осуществление специальных социальных выплат;

18) усилить работу по диспансерному наблюдению лиц с хроническими заболеваниями (онкология, сахарный диабет и другие неинфекционные заболевания);

19) разработать и утвердить ведомственным нормативным правовым актом в срок до 30 декабря 2020 г.:

порядок доставления пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, из муниципальных образований Республики Тыва до г. Кызыла;

порядок работы бригад скорой медицинской помощи, выполняющих вызов к пациенту с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, вызванной 2019-nCoV;

порядок организации транспортного обслуживания пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе транспортное обслуживание медицинского персонала с привлечением транспортных средств юридических и иных лиц;

порядок организации вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

типовой порядок работы ситуационных центров по реализации мер профилактики и контроля распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Республики Тыва;

порядок оказания социальными работниками и добровольцами (волонтерами) помощи медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и членам их семей.".

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а

Обязательные для исполнения гражданами правила поведения при введении режима повышенной готовности

1. Обязать до особого распоряжения граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по заказу, легковым такси. Органы государственной власти Республики Тыва, организации индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, должны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, установления специального режима допуска нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

2. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан, имеющих хронические заболевания органов дыхания, эндокринной или сердечно-сосудистой системы, или в возрасте 65 лет и старше, беременных женщин, находящихся на территории Республики Тыва, в период с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, с 11 по 24 января 2021 года.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых домах.

При появлении первых признаков респираторной инфекции, а также других проблем, связанных со здоровьем, оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться в телефонном режиме в скорую медицинскую помощь либо в медицинскую организацию по месту своего жительства, и ждать приезда медицинского работника.

3. Ограничения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящих Правил, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

4. Проведение спортивных мероприятий, личных, семейных, корпоративных праздников, торжеств, банкетов, в том числе свадеб, дней рождения, юбилеев, поминок, и иных подобных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг в иных местах массового посещения граждан и аналогичных объектах, в том числе в ночных клубах, (дискотеках), караоке, танцевальных площадках, иных развлекательных и досуговых заведениях, допускается при условии нахождения участников в помещении исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м. от площади помещения.".

2. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением ограничений, установленных для граждан, имеющих хронические заболевания органов дыхания, эндокринной или сердечно-сосудистой системы, или в возрасте 65 лет и старше, беременных женщин, находящихся на территории Республики Тыва.

4. Ограничения, установленные для граждан, имеющих хронические заболевания органов дыхания, эндокринной или сердечно-сосудистой системы, или в возрасте 65 лет и старше, беременных женщин, находящихся на территории Республики Тыва, вступают в силу с 28 декабря 2020 года.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол