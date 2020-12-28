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28 декабря 2020 г.

Постановление правительства Тюменской области от 28 декабря 2020 года № 854-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 28 декабря 2020 г.
Опубликован 28 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Подпункт 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.6. выезд спортивных делегаций и спортивных клубов на территории других субъектов Российской Федерации, стран, за исключением выезда в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области, спортсменов возрастной категории юниоры, молодежь и взрослые и сопровождающих их специалистов из состава сборных команд Тюменской области по видам спорта, а также спортсменов и специалистов Тюменской области, входящих в составы сборных команд России по видам спорта, на основании официального вызова на мероприятие и спортсменов возрастной категории юноши и девушки, старшие юноши и девушки из состава сборных команд Тюменской области по видам спорта для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства Мира и Европы, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль;".

2. Пункт 19 дополнить подпунктом 19.4 следующего содержания:

"19.4. запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги бань, саун, СПА-услуги, их оказание в период с 23.00 до 06.00 часов.".

Губернатор области А.В.Моор



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