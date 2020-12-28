В Израиле пожилой мужчина скончался после прививки вакциной Pfizer

В Израиле 75-летний мужчина скончался от сердечного приступа вскоре после получения вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом проинформировали в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что предварительная проверка не выявила взаимосвязи между прививкой и смертью мужчины. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, пожилой человек перенес в прошлом несколько сердечных приступов, к тому же он страдал онкологическим заболеванием.

Минздрав Израиля создал специальную комиссию по расследованию несчастного случая.

Напомним, с начала пандемии в Израиле, население которого составляет 9 миллионов человек, было выявлено свыше 400 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Накануне в стране начался уже третий в 2020 году тотальный карантин. До 9 января жителям запрещено удаляться от дома более чем на один километр. Штраф за нарушение этого правила составляет 500 шекелей.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.