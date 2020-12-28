В РПЦ поддержали восстановление системы вытрезвителей

Вытрезвители смогут спасти тысячи жизней, прокомментировали появление закона о восстановлении региональных систем вытрезвителей в Русской православной церкви.

Но, по мнению церковных экспертов, вытрезвители не должны быть всего лишь местом разовой помощи. Они должны становиться "точками входа" в систему реабилитации людей с алкогольной зависимостью, считает руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности, директор московского церковного центра амбулаторной помощи зависимым "Реабилитация LIVE" Алексей Лазарев.

По мнению эксперта, вытрезвители должны находиться в ведении Минздрава, поскольку они должны быть не карательной инстанцией, а центром помощи людям. Поэтому к участию частного сектора в работе вытрезвителей следует подходить осторожно, считает представитель Синодального отдела по благотворительности.

- Важно, чтобы ключевую роль в организации вытрезвителей играли государственные органы, а не частные компании, - подчеркивает Алексей Лазарев. - Если вытрезвители станут платными, помощи лишатся многие люди, у которых мало или совсем нет денег. Каждому человеку в вытрезвителе нужно дать возможность прийти в себя, пообщаться с психологом, социальным работником, предложить ему пройти комплексную социальную реабилитацию.

В стране, по его словам, работают десятки центров помощи зависимым.

- Если человек хочет пройти реабилитацию у нас, мы можем подобрать для него подходящий центр, - отмечает Алексей Лазарев. - Мы готовы к сотрудничеству с властями регионов для распространения информации в вытрезвителях о церковных центрах помощи зависимым. Если человек хочет изменить свою жизнь, важно ему предоставить такую возможность.

Справка "РГ"

25 декабря Совет Федерации одобрил закон о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей. Документ дает регионам право с 1 января 2021 года создавать медицинские вытрезвители "на принципах партнерства с частными организациями".

Между тем

В России работают более 300 церковных структур помощи зависимым, в том числе десятки центров основного периода реабилитации. Создана интерактивная база данных церковных реабилитационных центров. На сайте protivnarko.ru доступен поисковик, с помощью которого можно самостоятельно подобрать центр. Также для всех регионов России действует единый телефон церковной помощи зависимым: 8-800-600-16-93.