Указ губернатора Владимирской области от 28 декабря 2020 года № 356 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 36 слова "до 29 декабря 2020 года" заменить словами "до 15 января 2021 года".

1.2. В пункте 37:

1.2.1. В абзаце 4 слова "до 29 декабря 2020 года" заменить словами "до 15 января 2021 года".

1.2.2. Абзац 9 исключить.

1.2.3. В абзаце 10 слова "со 02 декабря до 29 декабря 2020 года" заменить словами "до 15 января 2021 года".

1.3. Пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:

"Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей организаций, реализующих программы спортивной подготовки, принимать решения о приостановлении деятельности данных организаций, а также о проведении физкультурных и спортивных мероприятий с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании и требований, установленных подпунктом 5.1 пункта 5 настоящего Указа.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







