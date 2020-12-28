Володин высказался в поддержку сокращения чиновников

В Госдуме поддерживают решение о сокращении 74 структурных подразделений в 45 министерствах и ведомствах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Этот год показал, насколько важна эффективность госаппарата. Столкнувшись с вызовами в экономике, правильно сделать выводы, - отметил спикер, которого цитирует сайт ГД. - Принимая решение о сокращении 74 структурных подразделений в 45 министерствах и ведомствах, правительство исходит из необходимости создания более эффективной структуры управления.

По словам Володина, депутаты это поддерживают. "Ответственность не может быть размытой, - пояснил он. - Сегодня зачастую мы видим: долго приходится искать того, кто отвечает за порученное дело. Яркий пример, когда президент задал вопрос, кто отвечает за рост цен".

Ранее глава правительства Михаил Мишустин утвердил новые параметры оптимизации штатов федеральных органов исполнительной власти. Разъясняя особенности реформы в интервью "Российской газете" в ноябре, вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркивал, что в структуре госаппарата есть ряд системных перекосов, которые препятствуют переходу на новый современный уровень работы.