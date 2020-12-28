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Важную для многих людей поправку в Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" подписал глава государства. Закон публикует "Российская газета". Теперь медики обязаны информировать органы внутренних дел о "поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности". Кроме того, врачи должны сообщить в полицию и о смерти пациента, личность которого не установлена.
Фото: iStock

Это очень важно для тех, у кого внезапно без вести пропал кто-то из близких. Ну и, разумеется, для полицейских, в том числе и сотрудников уголовного розыска, которые обязаны отыскать "потеряшек".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Пропавшими без вести за этот год остаются 2,7 тысячи человек

Часто теряются пожилые люди, которые забывают свое имя и не в состоянии найти дорогу домой. То же самое - маленькие дети. И, понятно, психически больные люди, волею случая оказавшиеся на улице, а затем - в больнице.

Бывает и так, что человек от удара по голове теряет память. Понятно, что всем им окажут необходимую помощь. А вот что с ними делать дальше? Тем более, что врачам сегодня, в условиях пандемии, очень не просто.

Потерявшихся людей, конечно же, ищут - и родственники, и друзья, и полиция. В полиции даже существует особая служба - "Бюро несчастных случаев", где собирают информацию о пропавших без вести людях и неопознанных трупах. Обзванивают больницы и морги. А Следственный комитет при сообщении о пропаже человека даже возбуждает уголовное дело об убийстве. Найдется живым - слава Богу, дело можно с облегчением закрыть.

Вообще же пропажа людей - всегда очень больная тема. По разным оценкам, в России ежегодно пропадает около 100 тысяч человек, большую часть со временем находят. Но эта статистика ежегодно растет на 12-15 процентов.

На 1 октября 2020 года в российской базе пропавших без вести числилось около 29 тысяч человек, более одной тысячи из них были дети.

Медики обязаны информировать полицию о пациентах, которые не могут сообщить данные о своей личности

По российским законам пропавшего человека должны искать пятнадцать лет, после этого его официально признают умершим. Правда, около 60 тысяч пропавших ежегодно находят живыми, что радует.

Фото: sledcom.ru
Бастрыкин принял граждан, у которых пропали близкие люди

Конечно же, инициативная информация о необычных пациентах от врачей намного упростит задачу. Тем более что родственники все чаще вшивают в подкладки одежды своих проблемных бабушек, дедушек и детишек записки с адресами и телефонами.

Однако далеко не всегда медсестры и нянечки ощупывают одежду пациентов. И, тем более, не пытаются вернуть их домой. Ну, до сих пор медики не обязаны были это делать, куда-то что-то сообщать, хотя многие и звонили в полицию. Теперь - обязаны. В законе подтверждены и другие обязанности врачей.

Так, они должны информировать полицию, если имеются достаточные основания полагать, что вред здоровью пациента причинен в результате противоправных действий. Приказом минздрава утвержден перечень случаев, когда необходимо информировать правоохранительные органы. Таких признаков причинения вреда здоровью - четырнадцать.

29 тысяч человек числятся в российской базе пропавших без вести, по данным на октябрь 2020 года. Из них более одной тысячи - дети

То есть, если человек поступил, скажем, с ножевым или огнестрельным ранением, был избит или отравлен, ударен током, придушен или изнасилован, то звонок в правоохранительные органы обязателен. И даже, когда обнаружатся признаки проведения вмешательства с целью искусственного прерывания беременности вне медицинской организации, имеющей соответствующую лицензию. По сути, прием пострадавшего в больницу становится своеобразной начальной медэкспертизой. Такой документ, ужесточающий требование к медперсоналу, был вызван ростом латентной преступности. Есть люди, которые, даже став жертвой хулиганов, грабителей или насильников, опасаются заявить на них в полицию. Тем не менее врачи будут лечить человека, а полиция - изучать обстоятельства получения травм.

Однако новая поправка в закон призвана не выявлять преступления, а помогать попавшим в беду людям.

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