Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4257; 2015, N 14, ст. 2018; N 29, ст. 4356; 2017, N 31, ст. 4791; N 50, ст. 7563; 2018, N 53, ст. 8415; 2019, N 22, ст. 2675; 2020, N 14, ст. 2023; N 29, ст. 4516) следующие изменения:

1) пункт 5 части 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"5) в целях информирования органов внутренних дел:

а) о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;

б) о поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности;

в) о смерти пациента, личность которого не установлена;";

2) пункт 9 части 1 статьи 79 изложить в следующей редакции:

"9) информировать органы внутренних дел в порядке, установленном уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, в случаях, установленных пунктом 5 части 4 статьи 13 настоящего Федерального закона;";

3) часть 1 статьи 91 после слов "информационных систем в сфере здравоохранения Федерального фонда обязательного медицинского страхования" дополнить словами ", в том числе развития и эксплуатации государственной информационной системы обязательного медицинского страхования,";

4) часть 3 статьи 911 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) сведения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования;".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин