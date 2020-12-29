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29.12.2020 16:15
Рубрика: Российский автопром

Без сюрпризов: Lada показала салон Niva Travel на видео

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В социальных сетях Lada было опубликовано видео внедорожника Niva Travel, который до рестайлинга продавался под именем Niva. В проморолике акцентировано демонстрируются и элементы салона.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Niva Travel получил новый дизайн передней части, и во многом благодаря этому получил прозвища в стиле "RAV4 на минималках": передок переоформлен полностью, включая капот и крылья. Сзади внедорожник имеет вертикальные LED-фонари и пересмотренный бампер.

В салоне, и об этом производитель заявил на церемонии старта серийного производства Niva Travel, изменений никаких не произошло. Ровно как и в моторной гамме: внедорожник оснащается бензиновым 8-клапанным двигателем 1.7 литра мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой МКП и системой постоянного полного привода.

Продажи Lada Niva Travel запланированы на начало 2021 года. Цены и комплектации пока не раскрываются. Стоимость Lada Niva до рестайлинга составляет 738 000 рублей.

#Lada