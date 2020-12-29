Блогер поехал за запчастями и нашел "Уралы" и "КамАЗы" на консервации

Автор канала Custom Truck на YouTube во время поездки за запчастями для восстановления очередного "ЗиЛа" заехал по пути на стоянку, на которой покоятся законсервированные грузовики в армейской спецификации. Все они в идеале, и их можно купить.

Стоянка с военными "Уралами" и "КамАЗами" находится в городе Белыничи Могилёвской области, Республика Беларусь. Автомобили стоят на открытой воздухе не один год, но по раме и деталям подвески и трансмиссии этого не скажешь: они не имеют признаков "усталости" и не тронуты ржавчиной.

В салоне сохранилась оригинальная обивка, все шильдики с предупреждающими и информативными данными на месте, что, как отметил блогер, большая редкость для таких машин.

На одометре грузовиков от тысячи до семи тысяч километров пробега.

Автомобили продаются. В зависимости от модели, состояния и комплектности автомобили стоит от 6 000 до 12500 долларов (от 442 до 921 тысяч российских рублей).