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29.12.2020 16:26
Рубрика: Коммерческий транспорт

Блогер поехал за запчастями и нашел "Уралы" и "КамАЗы" на консервации

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Автор канала Custom Truck на YouTube во время поездки за запчастями для восстановления очередного "ЗиЛа" заехал по пути на стоянку, на которой покоятся законсервированные грузовики в армейской спецификации. Все они в идеале, и их можно купить.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Стоянка с военными "Уралами" и "КамАЗами" находится в городе Белыничи Могилёвской области, Республика Беларусь. Автомобили стоят на открытой воздухе не один год, но по раме и деталям подвески и трансмиссии этого не скажешь: они не имеют признаков "усталости" и не тронуты ржавчиной.

В салоне сохранилась оригинальная обивка, все шильдики с предупреждающими и информативными данными на месте, что, как отметил блогер, большая редкость для таких машин.

На одометре грузовиков от тысячи до семи тысяч километров пробега.

Автомобили продаются. В зависимости от модели, состояния и комплектности автомобили стоит от 6 000 до 12500 долларов (от 442 до 921 тысяч российских рублей).