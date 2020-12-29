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29.12.2020 13:47
Рубрика: Общество

Цирк не пасынок государства

Текст: Лариса Розова
Весной нынешнего года пандемия остановила уникальный цирковой конвейер. Аналогов Росгосцирку нет нигде в мире. Четыре с половиной тысячи сотрудников, несколько тысяч животных, в этой государственной компании четыре десятка цирков, по которым, словно по конвейеру, круглый год перемещаются цирковые труппы.
Эдгард Запашный в сцене из спектакля "OFU с участием братьев Запашных". Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Эдгард Запашный в сцене из спектакля "OFU с участием братьев Запашных". Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Эдгард Запашный в сцене из спектакля "OFU с участием братьев Запашных". Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

"Мы - узаконенные государством вольные творцы, не зависящие от воли режиссера, как артисты театра", - подчеркивает народный артист РФ Николай Павленко.

77-летний дрессировщик в марте приехал со своими суматранскими тиграми в Тверь, откуда планировал отправиться в Санкт-Петербург. Однако запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса остановил жизненный ритм для него и всех цирковых. Вместо привычных полутора месяцев в одном из стационарных цирков страны с дальнейшим переездом они "засиделись" на месте входа в карантин на несколько месяцев. Без работы, с зарплатой-минималкой и обязанностью кормить львов, слонов, обезьян - тех, без кого советский и российский цирк представить невозможно.

Они мечтали, что запрет на работу снимут летом, но даже осень не оправдала их надежд. "Артисты в регионах были вынуждены искать себе работу за пределами арены. Они работают сварщиками, даже гробовщиками, два заслуженных артиста развозят пиццу", - рассказывает директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Большой московский цирк, наравне с шестью стационарными цирками, открылся еще летом. До сих пор они вынуждены работать c загрузкой не более четверти мест в зале.

"Сейчас надо работать и зарабатывать, чтобы свести затраты хотя бы в ноль. У Росгосцирка идет сплошной минус - миллионные расходы на зарплаты, содержание животных и сооружений", - подчеркивает Запашный.

Для Росгосцирка 2020 год оказался "губительным штормом" - удар коронавируса был преумножен непрофессиональными действиями менеджмента компании. После увольнения гендиректора восстанавливать цирковой конвейер Минкульт РФ доверил Сергею Белякову. По мнению большинства, это один из самых грамотных специалистов в специфической сфере, имеющий опыт работы как прокатчиком, так и топ-менеджером Росгосцирка. Проблемы схватывает с лету. Например, Заслуженный артист России Гия Эрадзе решил с ним вопрос гастролей своего шоу… за 15 минут.

"Беляков на своем месте, он человек обязательный, толковый, творческий. И, главное - небезразличный", - отмечает народный артист РСФСР Леонид Костюк.

По мнению Эдгарда Запашного, министр культуры РФ Ольга Любимова сделала правильный кадровый выбор и более пристально взглянула на проблемы Росгосцирка.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

"Сейчас в активе госкомпании не более дюжины хороших программ. Это уже неплохо, с ними можно начинать запуск конвейера, определив приемлемые условия для прокатчиков. Но по большому счету нужно менять систему финансирования Росгосцирка государством. В частности, надо решать проблему ремонта зданий, построенных в 70-80-х годах. Можно кого угодно поставить руководить госкомпанией, без денег он глобально ничего не изменит. Мы не в Европе живем, где все близко. Закроем арены в Иркутске и Владивостоке - дети там навсегда лишатся возможности увидеть живых жирафов, носорогов, львов", - излагает неотложные заботы Запашный.

"На мой взгляд, рядом с кабинетом гендиректора Росгосцирка должен находиться зооветотдел. Только профессионалы понимают, что без животных не будет нашего цирка. А Сергей Беляков - из наших рядов, ему доверяют цирковые", - подчеркивает Николай Павленко.

Бюджетные средства в коронавирусный год тают на глазах. Но парадокс в том, что цирк - это место, где создается праздник для всей семьи, города, страны, без которого жизнь становится непреодолимо унылой. Стоит ли это средств и каких?

"Я нахожусь вне Росгосцирка, свои вопросы мы решаем сами. Если государство будет выделять компании Росгосцирк, которая является крупнейшей цирковой компанией в мире, в три раза больше нынешнего, то через три года вы не узнаете наш цирк. Росгосцирку будет завидовать Cirque du Soleil", - прогнозирует Запашный.

Прогноз головокружительный, как трюки и шоу ведущих артистов российского цирка. Но без этого и не имело смысла отправлять Сергея Белякова "главным механиком" на цирковой конвейер.

"Цирк, а вовсе не балет был, долгие годы визитной карточкой СССР за рубежом, настоящим средством народной дипломатии. А фильмом "Цирк" режиссер Александров сделал наибольший вклад в его популяризацию. Вот о чем не стоит забывать", - отмечает Николай Павленко.

Именитый дрессировщик летом ушел на пенсию вместе со своими полосатыми питомцами, не дождавшись запуска конвейера, которому отдал 60 лет своей жизни. Но верит, что любовь к цирку творит чудеса. И не только он один.

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