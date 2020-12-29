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Доля российского кино в прокате в 2020 году составила около половины

Новости
    29.12.2020, 11:23
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В 2020 году доля отечественного кино в прокате очень высока, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам главы Минкульта, она составила примерно половину, передает РИА Новости.

"Около 50 процентов - в целом из-за того, что крупные голливудские релизы перенеслись на 2021-2022 годы и не вышли на экраны", - пояснила министр.

Среди самых ожидаемых новогодних премьер глава ведомства назвала мультфильм "Конь Юлий и Большие скачки" (десятая лента из популярной франшизы о богатырях), который выйдет 31 декабря, и сиквел диснеевского русского фэнтези "Последний богатырь: Корень зла", которое появится в кинотеатрах 1 января.

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