Доля российского кино в прокате в 2020 году составила около половины

В 2020 году доля отечественного кино в прокате очень высока, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам главы Минкульта, она составила примерно половину, передает РИА Новости.

"Около 50 процентов - в целом из-за того, что крупные голливудские релизы перенеслись на 2021-2022 годы и не вышли на экраны", - пояснила министр.

Среди самых ожидаемых новогодних премьер глава ведомства назвала мультфильм "Конь Юлий и Большие скачки" (десятая лента из популярной франшизы о богатырях), который выйдет 31 декабря, и сиквел диснеевского русского фэнтези "Последний богатырь: Корень зла", которое появится в кинотеатрах 1 января.

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