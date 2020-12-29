Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса "вызовом" 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в 2021 году мировое сообщество должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса, в том числе обнаруженных в Великобритании и ЮАР. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, призвав страны делиться любой научной информацией в этой области.

Он подчеркнул, что в будущем году мир ждут "новые вызовы", в числе которых и новые разновидности коронавируса. Сейчас ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса и то, как эти изменения влияют на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание, пишет ТАСС.

Гебрейесус поблагодарил Великобританию и ЮАР за тестирование и выявление новых штаммов. Он попросил быстро делиться с ВОЗ и другими странами эпидемиологической информацией, а также сведениями о геномной последовательности выявляемых разновидностей коронавируса. Глава ВОЗ подчеркнул, что государства не должны подвергаться наказанию за то, что транспарентно делятся новыми научными данными.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове предупредила, что коронавирус и дальше продолжит мутировать. По ее словам, это естественный процесс, который на самом вирусе особенно не сказывается. При этом ван Керкхове подчеркнула, что необходимо продолжать изучать новые штаммы, в том числе с точки зрения потенциала передачи.

Об обнаружении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно в декабре. Сообщалось, что этот вариант вируса может быть на 70% более заразным. Чуть в ЮАР выявили новую мутацию, которая широко циркулирует по всей стране. По данным специалистов, местный вариант вируса отличается высокой заразностью.