Эксперт ВОЗ предупредила о дальнейших мутациях коронавируса

Коронавирус и дальше продолжит мутировать. Уверенность в этом выразила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, отметив, что мутация - это естественный процесс, который на самом вирусе особенно не сказывается.

При этом ван Керкхове подчеркнула, что необходимо продолжать изучать новые штаммы, в том числе с точки зрения потенциала передачи. ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, которые следят за мутациями, пишет ТАСС. В самой организации также есть свои специалисты, которые изучают новые варианты коронавируса. Результаты их работы будут получены в ближайшие дни и недели, заверила ван Керкхове.

Об обнаружении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно в декабре. Сообщалось, что этот вариант вируса может быть на 70% более заразным. Чуть позже стало известно, что в ЮАР выявили новую мутацию коронавируса, которая широко циркулирует по всей стране. По данным специалистов, местный вариант вируса отличается высокой заразностью. В ВОЗ отмечают, что британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.