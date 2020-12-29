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29.12.2020 00:37
Рубрика: Общество

Эксперт ВОЗ предупредила о дальнейших мутациях коронавируса

Коронавирус и дальше продолжит мутировать. Уверенность в этом выразила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, отметив, что мутация - это естественный процесс, который на самом вирусе особенно не сказывается.

Фото: AFP/PIUS UTOMI EKPEI
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При этом ван Керкхове подчеркнула, что необходимо продолжать изучать новые штаммы, в том числе с точки зрения потенциала передачи. ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, которые следят за мутациями, пишет ТАСС. В самой организации также есть свои специалисты, которые изучают новые варианты коронавируса. Результаты их работы будут получены в ближайшие дни и недели, заверила ван Керкхове.

Об обнаружении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно в декабре. Сообщалось, что этот вариант вируса может быть на 70% более заразным. Чуть позже стало известно, что в ЮАР выявили новую мутацию коронавируса, которая широко циркулирует по всей стране. По данным специалистов, местный вариант вируса отличается высокой заразностью. В ВОЗ отмечают, что британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ

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