Ирина Апексимова назначена директором театра "Содружество актеров Таганки"

Директором театра "Содружество актеров Таганки" назначена Ирина Апексимова, которая с 2015 года возглавляет Московский государственный театр драмы и комедии на Таганке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

"Директором театра "Содружество актеров Таганки" назначена Ирина Апексимова​​​. Руководившая театром 12 лет Наталья Альшевская приняла решение остаться заведующей труппой театра, которую она возглавляет с 2014 года", - цитирует сообщение РИА Новости.

По словам Апексимовой, новое назначение позволит консолидировать управление двумя театральными зданиями, которые изначально являлись одним целым.

"Таганка создавалась как единый театральный комплекс с двумя сценами. Но в силу известных причин театр оказался разделён. Тем не менее, все эти годы он оставался единым объектом, с общими коммуникациями и универсальными имущественными проблемами. Теперь есть возможность обеспечить эффективное управление этим единым театральным комплексом со всеми его техническими и административными сложностями", - отметила Ирина Апексимова.

Он также сообщила, что театры продолжать работать по уже утвержденным планам. Менять что-либо до конца сезона, по ее мнению, не имеет никакого смысла.